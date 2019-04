La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, en visite ce vendredi dans les Landes

Dax, France

Les Landes recevront la visite d'une ministre ce vendredi : Muriel Pénicaud, la ministre du Travail qui se rendra dans plusieurs entreprises landaises. Elle abordera à la fois la question du travail des personnes handicapées, ainsi que celle de l'apprentissage.

Pour ce faire, Muriel Pénicaud ira tout d'abord à Saint-Geours-de-Maremne, dans les locaux de la société Facylities Multi Services (FMS), qui emploie 189 personnes, dont près de 87 % de salariés en situation de handicap dans les secteurs de la logistique, de l'ingénierie informatique et des vêtements professionnels. La ministre animera une table-ronde avec des acteurs de l'économie locale sur le thème des solutions pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap.

Un point sur l'apprentissage

La ministre se rendra ensuite dans les locaux de l'entreprise Massy à Heugas. Celle-ci est spécialisée dans la charpente et la rénovation de maisons de bois, et elle forme des apprentis du CAP à la licence.

Muriel Pénicaud en profitera pour revenir sur son initiative, lancée le 18 avril dernier, appelée les "Chantiers de France", qui vise à former des jeunes et à les faire venir travailler quelques mois sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, afin de faire avancer la reconstruction le plus rapidement possible. Selon la ministre du Travail, les besoins sont énormes, et le nombre actuel d’artisans qualifiés insuffisant.