La ministre Elisabeth Borne candidate aux élections municipales l'an prochain à Caen ?

Caen, France

La rumeur a commencé à filtrer en fin de semaine dernière, mais c'est la première fois qu'Elisabeth Borne répondait à la question. En l'occurrence celle-ci, serez-vous candidate à la mairie de Caen ? "Je ne vous confirme pas. Mais un mandat municipal m'intéresse (...) parce qu'on agit très concrètement sur la vie des gens et c'est un peu pour çà que je me suis lancée en politique" a expliqué la Ministre des transports sur BFM-TV. Qui ne confirme pas donc, mais n'infirme pas non plus une arrivée en Normandie.

LREM est arrivé largement en tête aux élections européennes à Caen

Autre question : un parti présidentiel qui réalise 26,8% des voix aux élections européennes dans une ville, peut-il un an plus tard ne pas avoir de candidat dans cette même ville aux municipales ? Nicolas Gosselin, le référent de la République en Marche dans le Calvados explique : "toutes les configurations sont possibles. Il faut faire attention à ne pas calquer un résultats aux européennes sur une élection locale, c'est une autre équation." Mais Elisabeth Borne pourrait-elle venir à Caen ? "pour l'instant c'est une rumeur et ce qu'elle a dit c'est qu'un mandat de maire l'intéressait. La seule question est : est-ce que cette personne (celle qui sera candidate dans le cas d'un parachutage) sera utile à la ville ? Pour ma part, une spécialiste de l'urbanisme et du transport à Caen, ça porte un peu de sens." On vous laisse le soin d'interpréter... D'autant que personne localement ne se détache pour une éventuelle candidature dans la préfecture du Calvados.

Pour l'heure, on attend la réaction du maire Joël Bruneau, dont le parti Les Républicains est arrivé en cinquième position aux européennes le 26 mai avec un peu moins de 8%. Mais une élection, on vous l'a dit, ne fait pas l'autre. Et le parachutage raté du juge Eric Halphen lors des élections législatives à Caen en est un exemple parmi d'autres. Une certitude : un scrutin chasse l'autre et la bataille des municipales est lancé à un an de l'élection.