La ministre Elisabeth Moreno en visite à Orléans pour appuyer la lutte contre l'homophobie et la transphobie

La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances était en déplacement ce lundi 15 mars à Orléans. Elisabeth Moreno s’est rendu notamment au sein du collège Montesquieu dans le quartier de la Source où elle assisté à un cours de prévention et d'information du groupe gay et lesbien du Loiret au sein d'une classe de 4ème.

Dans une cour d'école, l'insulte la plus récurrente, c'est "pédé" - Elisabeth Moreno

Dès son arrivée dans la classe, Elisabeth Moreno a pris part au débat avec les élèves. Un question réponse sur le thème des discriminations. "Je peux être rejetée parce que je suis une femme, mais en plus je suis noire, et en plus j'ai un handicap, est-ce que vous pensez que c'est normal de rejeter quelqu'un pour ce qu'il est? non?, personne?, alors pourquoi vous pensez que cela arrive? " a lancé aux jeunes la ministre pour ouvrir la discussion.

Auparavant, Elisabeth Moreno a salué le travail effectué auprès des élèves mais aussi des enseignants au sein de ce collège Montesquieu sur les questions d’homophobie et plus récemment de transphobie liées à l'actualité. "Dans la cour d'école, dans les insultes les plus récurrentes, la première c'est pédé, ce n'est pas tolérable " assure la ministre qui reste persuadée "que l'école est le lieu où l'on peut apprendre la tolérance".

Pour Christophe Desportes-Guilloux, membre du Groupe gay et lesbien du Loiret, malgré les récents faits divers autour de ces questions, la prévention porte ses fruits. "Ça fait 13 ans que l'on fait des actions dans les collèges du Loiret et l'on voit la progression des élèves sur ces sujets là, ils acceptent beaucoup plus les différences y compris si elles leur semblent un peu bizarres" indique Christophe Desportes-Guilloux.

Un observatoire contre les discriminations LGBT+

Dans l'académie Orléans-Tours, le Rectorat travaille actuellement à la mise en place d'un observatoire pour lutter contre les discriminations LGBT +, soit les discriminations en raison du genre. Les objectifs de cet observatoire sont multiples pour lutter contre ces discriminations qui apparaissent de plus en plus au grand jour.

Pour Frédéric Clavé, inspecteur pédagogique, chargé de sa mise en place au sein de l'académie, il s'agit "d'abord de recenser chez les élèves mais aussi les personnels ces phénomènes de discriminations, de former l'ensemble des personnels enseignants mais aussi administratifs, de sensibiliser par des actions comme la journée internationale du 17 mai de lutte contre l'homophobie et la transphobie et enfin d'accompagner à la fois, les élèves, les familles et les enseignants à l'acceptation du choix des enfants". "C'était une forte demande des chefs d'établissements par rapport à ces questions d'actualité liées à la transidentité" ajoute Frédéric Clavé.

Dans le Loiret, une personne par semaine, victime de ses orientations sexuelles fait une tentative de suicide.