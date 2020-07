150e anniversaire des combats de Bazeilles : la ministre Geneviève Darrieussecq dans les Ardennes en août

C'est un anniversaire marqué par la présence d'une ministre. Geneviève Darrieussecq participera à la commémoration du 150e anniversaire des combats de Bazeilles dans les Ardennes, le 31 août prochain.

Reconstitutions historiques, présence de centaines de militaires

Une célébration qui ne ressemblera pas aux autres selon le nouveau maire de la commune Francis Bonne : "Beaucoup de choses sont prévues, ce sera une cérémonie plus grosse que d'habitude." Prise d'armes, reconstitutions historiques, présence de centaines de militaires... Les Troupes de marine célèbrent les combats des marsouins et bigors de la division de marine face aux régiments bavarois pendant la bataille de Sedan, le 31 août et 1er septembre 1870.

C'est la deuxième visite de Geneviève Darrieussecq dans les Ardennes en un an. La Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées avait rendu visite à des jeunes du Service national universel en juin 2019.