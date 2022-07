La ministre Isabelle Rome salue "l'exemplarité" de Toulouse en matière de lutte contre les violences LGBT

Isabelle Rome, récemment nommée ministre déléguée en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes, est venue rencontrer ce vendredi 8 juillet les associations toulousaines qui luttent contre les violences LGBT. Elle a salué le tissu associatif local et promet d'être digne de leur confiance.

saIsabelle Rome, magistrate de formation, était en visite à Toulouse ce vendredi. Elle a fait son entrée au gouvernement il y un peu plus d'un mois en tant que ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les hommes et les femmes. Depuis, elle laboure le terrain à la rencontre des acteurs , termine la ministre de 59 ans.a à l'horizon 2023, un plan national de lutte contre la haine anti-LGBT (Lesbiennes, Gays, Bis et Trans). Isabelle Rome a rencontré les associations installées à l'Espace diversités laïcité rue d'Aubuisson à Toulouse.

Une quarantaine d'associations sont regroupées dans ce bâtiment du centre-ville. Le public y est reçu dans le cadre d'une permanence tous les samedis après-midi. Un bureau de confidentialité est également mis en place. Isabelle Rome a rencontré plusieurs de ces associations, parmi lesquelles : Jules & Julies, Contact, L'Autre Cercle mais aussi le Tou'Win Rugby et le CeSaMe (Centre enipse de ressources en santé mentale LGBT+).

"Ce qui est remarquable ici c'est déjà ce lieu qui est un lieu de rassemblement avec une méthode de co-construction qui est très intéressante." — Isabelle Rome

Isabelle Rome a salué le travail de toutes les associations regroupées au sein de ce même lieu. Pour elle, la ville de Toulouse est exemplaire dans la lutte contre les violences LGBT : "Lors de précédentes fonctions que j'ai occupées au sein du ministère de la Justice, j'avais déjà eu l'occasion de venir à Toulouse dans ce même lieu et j'avais vu toutes ces associations regroupées. C'est un lieu de rassemblement avec une méthode de co-construction que je trouve particulièrement intéressante. Je souhaite que mon ministère puisse porter toutes ces causes avec un objectif de rassemblement."

Les associations présentes ont fait part de leur difficultés à la ministre. La difficulté d'exister après la crise du Covid et d'obtenir des subventions chaque année pour continuer à recevoir le public dans cet Espace Diversités Laïcité. Isabelle Rome s'est dit pour une réflexion autour de subventions pluriannuelles, tout en rappelant les compétences locales en la matière.

Le coordinateur de l'association Pride Toulouse a conclu la rencontre en invitant la ministre à la prochaine édition de la Marche des Fiertés. "On vous fera une place sur le char!", lui a lancé Jérémy Perrard qui a orchestré la rencontre de ce vendredi avec la ministre. 25000 personnes ont participé à la Marche des fiertés de Toulouse le 2 juillet dernier.

à lire aussi La Marche des fiertés à Toulouse réunit des milliers de personnes

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avant d'être nommée ministre déléguée auprès de la Première ministre, Isabelle Rome a été Haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au Ministère de la Justice, après une longue carrière de magistrate du siège. Elle a occupé divers postes dans la magistrature, "j'ai toujours travaillé au respect de la dignité humaine, j'ai vu ce qu'était la souffrance durant mon parcours", a-t-elle rappelé lors de sa visite à Toulouse.

Isabelle Rome, plus jeune magistrate de France à l'âge de 23 ans, rêve que son ministère soit celui du rassemblement. "J'ai écrit en 2012 un livre qui s'appelait 'Vous êtes naïve, Madame le juge'. Mais non, créer un ministère du rassemblement ça n'est pas de la naïveté, c'est mon objectif", termine la ministre de 59 ans.alu