La ministre Jacqueline Gourault, élue du Loir-et-Cher, nommée au Conseil constitutionnel

Jacqueline Gourault, élue du Loir-et-Cher, et ministre depuis 2017, est nommée officiellement membre du Conseil constitutionnel. Elle était proposée par Emmanuel Macron et ce choix a été validé par la commission des Lois du Parlement (sénateurs et députés)

La nomination de Jacqueline Gourault comme membre du Conseil constitutionnel est officielle : elle a été adoptée par le Parlement ce mercredi, après un grand oral passé devant les députés et les sénateurs.

Jacqueline Gourault, 71 ans, est actuellement ministre de la cohésion sociale mais va donc quitter le gouvernement. C'est Emmanuel Macron qui avait proposé sa candidature au Conseil constitutionnel, institution de la Vème République qui se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi, et qui veille à la régularité des élections nationales et référendums

Je suis prête à faire ma mue" (J. Gourault)

La nomination de Jacqueline Gourault, élue Modem a fait toute carrière politique dans le Loir-et-Cher, a fait l'objet d'un feu vert des parlementaires par 41 voix pour, 31 contre et quatre abstentions (29 pour et15 contre chez les députés, sachant que l'Assemblée nationale compte une majorité de députés Modem et LREM. En revanche, au Sénat, à majorité de droite, 12 sénateurs ont voté pour et 16 contre) au sein des commissions des Lois. Or, pour refuser un ou une candidate, il faut un vote négatif de trois cinquièmes des membres des deux commissions (Sénat et Assemblée nationale). Ministre depuis 2017, Mme Gourault a affirmé être "prête à faire (sa) mue" à l'aube d'entrer au Conseil Constitutionnel pour une durée de neuf ans.

Quelques critiques dans l'opposition

Le fait qu'elle soit la candidate du président Macron, doublée de son absence de formation en droit, a été épinglée par certains élus d'opposition : le Conseil n'est "pas un fromage de la politique", a critiqué le député Eric Diard (LR), tandis que le député Insoumis estime qu'il y a "un sujet d'impartialité", indique l'AFP (Agence France Presse).

Mais certains à droite ont salué les qualités de Jacqueline Gourault : "on n'est pas là pour passer un oral de première année de licence de droit", a fait valoir Guillaume Larrivé (député LR). Le sénateur Philippe Bas (LR) ajoute que "le Conseil Constitutionnel n'a pas seulement besoin de juristes mais a aussi besoin de personnalités qui connaissent la société française".