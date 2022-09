La "mission flash" pour mieux lutter contre les incendies est lancée

C'est une sorte de retour d'expériences, après les mégafeux qui ont secoué la Gironde et le reste du pays cet été. La "mission flash" incendies lancée par l'association des départements de France a débuté mardi 6 septembre. Elle va durer trois semaines, pendant lesquelles les élus vont se déplacer dans les départements sinistrés pour rencontrer et échanger avec les pompiers et des élus locaux.

Pistes d'amélioration

La mission flash a été officiellement lancée à Brassens, au plateau technique des sapeurs-pompiers. "L'objectif c'est de faire une évaluation très objective de ce qui a très bien fonctionné, et essayer de mesurer aussi les points d'amélioration", explique André Accary, président du conseil départemental de Saône-et-Loire, et en charge, avec Jean-Luc Gleyze le président de la Gironde, de la mission flash.

"Aujourd'hui des départements qui étaient hors risques, deviennent à risque. Le meilleur exemple, c'est le Jura. Jamais on n'a entendu parler de feux de forêts dans le Jura. Je pense que ces feux exceptionnels ne seront plus si exceptionnels", ajoute-t-il.

Un rapport et des propositions

Au cours d'une rencontre avec des sapeurs partis combattre les incendies à La Teste et à Landiras, les deux élus ont pu évoquer l'importance des moyens aériens, hélicoptères et Canadairs dans la lutte contre les incendies, l'appui des forestiers, la solidarité entre les départements mais aussi ce qui n'a pas bien fonctionné et qu'il faudra améliorer comme le décalage parfois entre les approches entre des pompiers venus de différents départements.

La mission devrait prendre la forme d'un rapport avec des pistes de réflexion à soumettre au gouvernement et aux députés, explique Jean-Luc Gleyze. Ses conclusions seront présentées pendant le congrès national des sapeurs-pompiers fin septembre.