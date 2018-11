La moitié des maires veulent quitter leurs fonctions en 2020

Actuellement les deux tiers des maires ont plus de 60 ans. Et près de la moitié sont des retraités

La fonction de maire demande de plus en plus de temps. Au point de pousser de nombreux élus à renoncer. C'est ce que nous a confié l'un d'eux. Alors que va s'ouvrir le Congrès des maires de France, le maire du village de Beaumont (Yonne), 600 habitants a décidé de bientôt ranger son écharpe.

Maire et chauffeur : quatre-vingts heures de travail par semaine

Romuald Benoit l'a annoncé, il arrêtera en 2020 à la fin de son premier mandat : "je travaille cinq jours sur sept pour mon métier principal et deux jours pour la mairie. Vous pouvez compter facilement quatre-vingts heures par semaine."

Ma vie de famille a été mise entre parenthèses - Romuald Benoit, maire de Beaumont

A 46 ans, ce chauffeur frigorifique est en couple avec deux enfants : "c'est vrai qu'avant de me présenter je me demandais pourquoi il y avait autant de retraités qui prenaient cette fonction. Ma vie de famille a été mise plus qu'entre parenthèses puisque je ne consacre plus que deux demies-journées par semaine à ma famille. Même ma fille, il m'est arrivé de la voir une seule fois en quinze jours."

Yves Girod, maire d'Armeau, dans son troisième mandat, lui aussi compte arrêter en 2020. Ce retraité estime que la charge de travail s'est nettement alourdie depuis son entrée en fonction en 2001.

"Il ne faut pas vouloir être maire pour gagner de l'argent ou pour compter son temps" - Yves Girod, maire d'Armeau Copier

Un sentiment de découragement

Pourtant à Beaumont, Romuald Benoit a le sentiment d'avoir agi pour sa commune : pas de fermeture de classes, quelques services encore maintenus comme la poste et une fête départementale de la Sainte-Barbe. Mais il est parfois découragé : "prenez les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) qu'il a fallu mettre en route en 2014. Cela a coûté énormément d'argent aux communes (ndr : 60.000 euros à Beaumont pour l'achat d'un pré-fabriqué). Trois et demi ou quatre ans après on fait machine arrière. C'est un gâchis de temps, un gâchis d'argent. De faire un pas en avant, deux pas en arrière, on est lassé de faire les choses. Oui, c'est fatiguant." Un maire de village comme Beaumont, 600 habitants touche mille euros par mois d'indemnité.