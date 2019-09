Mort de Jacques Chirac : retour sur le sommet franco-allemand à Dijon le 5 juin 1996

Jacques Chirac et Elmut Kohl lors d'un sommet Franco-Allemand à Avignon

Dijon, France

Souvenez-vous à cette époque la crise de la vache folle secoue l'Europe. C'est la plus grave crise depuis les négociations plus que tendues des accords du GATT. Deux jours avant la visite de Jacques Chirac et d'Helmut Kohl à Dijon, la Grande-Bretagne a obtenu un assouplissement de l'embargo sur sa viande de boeuf par un artifice de procédure.

Londres exige désormais un échéancier pour une levée totale du blocus : "Sinon nous paralyserons la vie communautaire", menace le secrétaire du Foreign Office de l'époque Malcom Rifkind.



Un bain de foule pour Jacques Chirac et Elmut Kohl lors d'un sommet Franco-Allemand à Avignon © Maxppp - .

C'est dans ce contexte que se tient le sommet Franco-Allemand. Jacques Chirac, joue gros, il risque de se trouver en porte-à-faux face à Helmut Kohl. L'un (Chirac), en effet, a largement milité pour que les Quinze fassent preuve de compréhension à l'égard du Royaume-Uni tandis que l'autre (Kohl), exaspéré par les campagnes de la presse populaire anglaise qui traite quotidiennement ses compatriotes -je cite- de « nazis » et de « gros porcs » n'a jamais reculé devant les revendications britanniques.

À Dijon, l'heure de vérité a donc sonné pour la France qui doit dire jusqu'où elle est prête à aller pour préserver l'entente cordiale avec Londres sans compromettre l'axe Paris-Bonn.

Voici le discours prononcé par les deux chefs d’État lors de ce sommet franco-allemand à Dijon