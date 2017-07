La mort de l'ancien maire de Saint-Lô, François Digard

François Digard, l'ancien maire de Saint-Lô (Manche) et grande figure politique manchoise, est décédé dans la nuit de samedi 29 juillet à dimanche 30 juillet, des suites d'une longue maladie. Il avait 68 ans.

L'actuel maire de Saint-Lô, François Brière a informé les conseillers municipaux ce dimanche matin, 30 juillet. François Digard s'est éteint la nuit dernière des suites d'une longue maladie. Il avait 68 ans

François Digard était entré au conseil municipal de Saint-Lô en 1983, avant d'être élu maire en 1995 et d'occuper la fonction pendant 19 ans, un record.

En 2013, il ne brigue pas de quatrième mandat mais espère continuer le travail au sein de la toute nouvelle communauté d'agglomération qui regroupera 73 communes et près de 70 000 habitants. Il échoue dans ce pari, et n'est pas non plus élu au conseil municipal de Saint-Lô, sur la liste de Pascal Baisnée, alors que François Brière prend les manettes de la mairie.

Né à Pont Hébert, François Digard a présidé le RPR puis l'UMP de la Manche pendant près de 30 ans. il a également été président de Saint-Lô agglomération, et conseilelr régional et vice-président du conseil régional e Normandie.

"Saint-Lô pleure"

De nombreux élus saluent ce dimanche la figure politique manchoise.

Dans un communique le député LR de Saint-Lô Philippe Gosselin fait part de sa tristesse et son émotion. "L'image de François Digard restera inséparable de la ville de St-Lô qu'il a servie pendant tant d'années. Personne n'incarnait mieux St Lô que François. Les deux étaient inséparables. C'était un attachement viscéral et passionné . Saint-Lô perd un de ses meilleurs édiles. Saint Lô est en deuil. Saint Lô pleure."

Mathieu Johan, conseiller départemental de Saint Lô s'exprime via le réseau social Twiiter "J'apprends avec une réelle tristesse la disparition de François Digard. Nous avions eu de profonds échanges ces derniers mois, sincères"

Réaction aussi du conseiller régional LR Jean-Manuel Cousin " François DIGARD s'en est allé... un homme bon qui nous quitte, un homme qui a fait honneur à la politique. Un élu visionnaire et juste."

Hommage aussi au delà de sa famille politique. L'élu socialiste cherbourgeois Sébastien Fagnen salue également sur les réseaux sociaux une " figure marquante de la Manche. Son action au service des Saint-Lois fut considérable. "