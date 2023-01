La mort de Marc Cabane : la mairie de Pau en deuil

Marc Cabane, ancien préfet et ancien adjoint du maire de Pau est décédé à 76 ans. François Bayrou et Julien Charles, actuel préfet du département lui rendent hommage, tout comme la technopole Helioparc que Marc Cabane a présidé pendant plusieurs années.

Tous saluent la carrière de ce Béarnais dont la famille était originaire de Jurançon. Marc Cabane a fait une partie de ses études à Pau avant d'aller à Bordeaux, et puis Sciences Po et l'ENA. Marc Cabane devient rapidement cet homme des Pyrénées-Atlantiques, préfet de son propre département, entre 2005 et 2008. Il a également été préfet (dans le désordre) dans le Jura, le Maine-et-Loire, le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loire.

Marc Cabane est revenu en Béarn à sa retraite, dans l'équipe municipale de François Bayrou à Pau. Il est adjoint en charge de la sécurité. François Bayrou est aujourd'hui très ému du décès de son ami érudit, avec beaucoup d'humour et maniant l'ironie, "langage très important en Béarn" selon le maire de Pau.

Le préfet Julien Charles salue ce "grand serviteur de l'État" et le "parcours d'un homme politique de premier plan qui a œuvré avec force et talent au service de son territoire et de ses habitants". Marc Cabane était un homme très digne, toujours cordial et disponible, même sur des sujets sensibles, un Béarnais très élégant.