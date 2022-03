La mosellane Nathalie Colin-Oesterlé, soutien de Valérie Pécresse : "elle a le programme le plus abouti"

Invitée de France Bleu Lorraine, Nathalie Colin-Oesterlé confie son espoir de voir Valérie Pécresse au second tour de l'élection présidentielle, malgré des sondages défavorables. L'élue messine met en avant l'expérience et le projet de la candidate LR.

Reléguée à la cinquième place dans les sondages, à moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse voit s'éloigner la perspective d'une qualification au soir du 10 avril. "Je ne vais pas vous dire que se sont des moments faciles en ce moment" concède, sur France Bleu Lorraine, Nathalie Colin-Oesterlé, la porte parole de la campagne de la candidate LR dans le Grand Est. Pour autant, la députée européenne messine refuse de s'avouer vaincue et relativise d'abord des sondages "faussés" par une abstention "difficilement mesurable."

Pédagogie

Si Valérie Pécresse peut, selon Nathalie Colin-Oesterlé, encore créer la surprise, c'est par son projet : "c'est une candidate qui a une colonne vertébrale" qu'elle oppose à Emmanuel Macron, "un président candidat zig-zag, qui change d'avis en fonction de la température." L'élue mosellane l'assène : "il faut faire de la pédagogie. Je crois qu'elle a le programme le plus abouti, le plus travaillé, le plus précis avec des thématiques très fortes comme le pouvoir d'achat, remettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue, remettre les fondamentaux au cœur de l'école." La députée européenne insiste sur les propositions en faveur du portefeuille des français : une hausse de salaire net de 10% en 5 ans pour ceux qui gagnent moins de 2.800 euros par mois, la possibilité de convertir des RTT en salaire sans charge et sans limite.

Projet contre projet

Nathalie Colin-Oesterlé met en avant l'expérience d'ancienne ministre et de présidente de la région Ile-de-France de Valérie Pécresse et fustige le refus d'Emmanuel Macron de débattre avec ses concurrents avant le premier tour. "On a pas ce débat démocratique qui permettrait de confronter les projets pour que les français aient la capacité de choisir."