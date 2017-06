La municipalité de Montbéliard fait-elle entorse à la laïcité en aidant la communauté Mennonite ?

La laïcité s’est invitée au conseil municipal de Montbéliard lundi soir. L'opposition socialiste ne comprend pas le souhait de la majorité qui souhaite que la ville soit garant d'un prêt concernant l'extension d'une chapelle Mennonite route de Grand Charmont.

Soutien culturelle ou cultuelle. C'est tout le débat qui anime les élus de Montbéliard depuis le conseil municipal de lundi soir. La municipalité de Montbéliard propose sa garantie pour un emprunt bancaire de 750 000 € contracté par la communauté Mennonite de la ville. Elle souhaite l’extension de sa chapelle et de son centre de conférence. "Il s’agit d’un soutien culturel et touristique à cette communauté", affirme la majorité qui met en avant le projet de la communauté religieuse pour 2018 : la création d'un centre de documentation européen des Mennonites et d'un centre de conférence. Mais l'opposition ne voit pas les choses de la même façon.

"Et si des gens veulent construire une mosquée ?"

Pour les socialistes élus à la ville de Montbéliard le projet ne devrait pas être soutenu. "Moi je ne vois pas l’intérêt public local. On serait sur le même schéma avec le temple Saint Martin avec un intérêt patrimonial pour la ville qui à image emblématique, je soutiendrais. Mais là c'est une chapelle, c'est un projet cultuelle", estime Myriam Kiappa Kigère, conseillère municipale PS. Et le conseiller municipal de la majorité Abderamin Ezzahar de demande à la maire Marie-Noëlle Biguinet ce qu'elle ferait "si une association musulmane souhaitait construire une grande mosquée ?". "Le projet en question, ce n'est pas pour prier, c’est pour accueillir des gens qui représentent, une histoire important de Montbéliard", répond Marie-Noëlle Biguinet.

Congrès Européen l'an prochain

En mai 2018 la communauté Mennonite de Montbéliard accueillera un congrès européen. Elle évoque également évoque son projet d'archives et de centre de généalogie pour défendre la dimension culturelle de ce chantier. "C'est donc bien d'un intérêt pour la ville. C'est comme le conseil régional qui soutient le restauration des Eglises comtoises, il y a derrière cela une histoire, un patrimoine", tranchera finalement Philippe Tissot, adjoint à la culture.