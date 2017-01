La Nouvelle-Aquitaine a un an, son président Alain Rousset invité de France Bleu Gironde ce lundi matin

Alain Rousset sera l'invité de la matinale de France Bleu Gironde ce lundi matin de 8H à 8H30. Le président PS de la Nouvelle-Aquitaine interviendra alors que la nouvelle région fête son premier anniversaire.

Il y a un an, la nouvelle région, issue de la fusion de l'Aquitaine, du Poitou-Charentes et du Limousin, se mettait en place suite aux élections régionales de décembre 2015. Les 3 anciennnes régions étaient détenues par la gauche, la nouvelle également. Alain Rousset, président PS sortant de la région Aquitaine et député de la Gironde, devenait le premier président de la Nouvelle-Aquitaine.

Une fusion dans la douleur.

Un an après, plusieurs ombres au tableau : les dérives financières de l'ex Poitou-Charentes que conteste son ancienne présidente Ségolène Royal et tout récemment la fronde des agents qui se sentent les parents pauvres de la fusion. Ils ont d'ailleurs manifesté à Poitiers, Limoges et Bordeaux ces derniers jours. Yves d'Amécourt, vice-président du groupe Les Républicains au Conseil Régional et maire de Sauveterre-de-Guyenne, dénonce une gestion centralisée de la part d'Alain Rousset qui ne tient pas compte de la spécificité de certains territoires très ruraux comme la Creuse ou la Corrèze.

Alain Rousset soutien de Manuel Valls

Dans la campagne des primaires de la gauche, le président de la Nouvelle-Aquitaine a apporté son soutien à Manuel Valls; l'ancien premier ministre qui a des difficultés à convaincre tiraillé à la fois par la nécessité de défendre le bilan de François Hollande et l'envie de proposer des idées nouvelles. Alain Rousset nous dira quel rôle il joue dans cette primaire.