La nouvelle Assemblée de Corse installée

La séance d’installation de la nouvelle Assemblée de Corse a vu l’élection d’une femme à la présidence, la première présidente de l'Assemblée depuis sa création en 1982.

Un vote historique

Marie-Antoinette Maupertuis lors de son discours d'élection à la présidence de l'Assemblée de Corse © Radio France - Thibault Quilichini

Marie-Antoinette Maupertuis, ancienne présidente de l'Agence du Tourisme de la Corse remplace donc Jean-Guy Talamoni au perchoir et organisera pour les sept prochaines années les débats au sein de l'hémicycle. Les 32 membres du groupe Fà populu inseme ont voté pour elle, les autres groupes nationalistes ne l'ont pas soutenue : le PNC de Jean-Christophe Angelini n'a pas voté, Josepha Giacometti pour Corsica Libera a voté blanc et Core in fronte avait présenté sa propre candidate. Du côté d'Un soffiu novu de Laurent Marcangeli c'est Valérie Bozzi qui avait été présentée et qui a recueilli les 17 voix du groupe. Dans son discours, Marie-Antoine Maupertuis a indiqué la fierté qui était la sienne d'être la première femme présidente de cette institution, qui plus est en tant que nationaliste, assurant qu'elle serait une élue à l'écoute de toutes les sensibilités représentées. La présidente compte bien imprimer sa marque, au-delà du genre.

Marie-Antoinette Maupertuis Copier

Un vote historique, alors que l'Assemblée aura de très nombreux défis à relever pendant la mandature à venir.

Marie-Antoinette Maupertuis Copier

Un exécutif renouvelé à 80%

Le nouveau conseil exécutif de Corse élu le 1er juillet 2021 © Radio France - Thibault Quilichini

Après 2015, 2017, Gilles Simeoni a donc été réélu pour la troisième fois à la tête du conseil Exécutif. La liste, de 11 noms, qu'il a proposé au vote a recueilli 32 voix contre 17 pour la liste Un Soffiu Novu de Laurent Marcangeli.

Seuls 3 conseillers du précédent conseil ne changent pas : Gilles Simeoni bien sûr, ainsi que Bianca Fazi et Lauda Giudicelli qui conservent leurs attributions, respectivement au social et à la santé et au sport.

8 conseillers font donc leur entrée :

Guy Armanet qui hérite de l'office de l'environnement ;

qui hérite de l'office de l'environnement ; Julien Paolini de l'agence l'Urbanisme à la place de Jean Biancucci ;

de l'agence l'Urbanisme à la place de Jean Biancucci ; Angèle Bastiani , la maire de l'Ile Rousse, sera la nouvelle présidente de l'ATC ;

, la maire de l'Ile Rousse, sera la nouvelle présidente de l'ATC ; Dominique Livrelli , un agriculteur de Bastellicaccia, prend la tête de l'ODARC ;

, un agriculteur de Bastellicaccia, prend la tête de l'ODARC ; Gilles Giovannangeli , ancien maire de Lecci, celle de l'office hydraulique ;

, ancien maire de Lecci, celle de l'office hydraulique ; Alex Vinciguerra passe lui de la présidence de la caisse de développement économique de la Corse à son agence ;

passe lui de la présidence de la caisse de développement économique de la Corse à son agence ; Enfin Antonia Luciani sera au patrimoine et à la culture ;

sera au patrimoine et à la culture ; Alors que Flora Mattei, ingénieure, enseignante à l'université, est la nouvelle présidente de l'office des Transports.

Les postes seront officiellement attribués ce vendredi matin lors de la première réunion du nouveau conseil exécutif.

Politique générale

Gilles Simeoni lors de son élection à la tête du conseil exécutif de Corse le 1er juillet 2021 © Radio France - Thibault Quilichini

Tout comme l'avait été Marie-Antoinette Maupertuis, Gilles Simeoni a été longuement applaudi avant de faire son premier discours. Un discours d'une quarantaine de minutes dans lequel il est revenu sur les axes qu'il souhaite donner à cette mandature. Il est longuement revenu sur les relations avec l'Etat : " Nous demandons le droit, la justice, l'équité" a-t-il déclaré, insistant sur le fait que l'Etat ne pouvait plus refuser la discussion quand les nationalistes ont recueilli près de 70% des suffrages.

Gilles Simeoni Copier

Il a enfin évoqué les tensions à l'intérieur même de la famille nationaliste, "nous avons des problèmes de fond à traiter" a souligné Gilles Simeoni, invitant tout le monde au dialogue même si lui-même a omis de citer les membres du PNC lorsqu'il a rendu hommage aux conseillers exécutif sortants.

Gilles Simeoni Copier

Un motif de tension supplémentaire entre les groupes nationalistes, alors que Gilles Simeoni lors de son discours a cité le nom des anciens présidents de l’Assemblée, de l'exécutif, a remercié les collaborateurs de la mandature passée, en revanche pas un mot pour Vanina Borromei et Xavier Luciani, présents dans le groupe de Jean-Christophe Angelini, « l'inélégance et le repli sont préoccupants pour l'avenir » a déclaré le maire de Porto-Vecchio.

Jean-Christophe Angelini Copier

Quelle opposition ?

Le nouveau visage de l'Assemblée est donc désormais connu, Gilles Simeoni, et son groupe Fà populu inseme, disposent de la majorité absolue avec 32 sièges sur 63. Reste à savoir comment se positionneront les trois autres groupes. Pour celui de Laurent Marcangeli, Un soffiu novu, c'est clair, le maire d'Ajaccio l'avait annoncé, il sera dans l'opposition. « Une opposition ouverte, pas systématique, mais ferme sur les valeurs. »

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Laurent Marcangeli Copier

Pour ce qui ce concerne les deux autres groupes, les deux autres forces nationalistes de l'Assemblée, Avanzemu pè a Corsica et Core in Fronte, que Gilles Simeoni dans son discours s'est refusé à placer dans l'opposition, malgré les problèmes de fond qui restent à traiter, « il faut qu'on converge » a martelé le président de l'Exécutif. Malgré les promesses d’ouverture, le groupe Core in fronte, fort de ses 6 sièges avec le retour de Paul-Félix Benedetti ou celui de Paul Quastana, s'est montré moins sur ses gardes vis-à-vis de la majorité que le groupe de Jean-Christophe Angelini, celui-ci est semble-t-il entré en guerre ouverte contre la nouvelle majorité. Cela dit, Core en fronte n'accorde pas de blanc-seing au nouvel exécutif et attend des actes concrets dans le domaine social et aussi en termes de répartition territoriale des politiques de développement.

Paul-Félix Benedetti Copier

Pour l'heure donc, les nationalistes, non majoritaires, penchent également du côté de l'opposition.