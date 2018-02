Près de deux mois après son lancement, la collectivité unique fonctionnerait au ralenti. Les 4500 agents territoriaux seraient toujours dans l'attente d'un cadre précis de travail. "Un handicap", estime la CFDT. "On ne peut à la fois être à Paris, en Bulgarie, et à Ajaccio", tacle J-M Mondoloni.

Corse, France

Pas d'organigramme transitoire, pas de régime indemnitaire fixé, pas de directives ... Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une nouvelle collectivité au point mort. La chaîne décisionnelle serait grippée. Pour exemple : seuls trois rapports de la commission des finances (contre une vingtaine en moyenne) étaient inscrits à l'ordre du jour de la session de l'Assemblée de Corse qui devait se tenir la semaine dernière, et qui a finalement été reportée à la mi-mars.

Un handicap pour les agents, mais surtout pour les usagers car il y a des services publics en panne, Jean-Thomas Poletti de la CFDT

Selon les syndicats, il y a de nombreux problèmes d'encadrement. "Même si tous les services ne sont pas à l'arrêt, il y a aujourd'hui des pans entiers de l'administration qui ne fonctionnent plus", déplore Jean-Thomas Poletti, représentant du personnel, délégué CFDT à la Collectivité de Corse. "Les décisions prennent beaucoup beaucoup de temps avant d'être prise (...) C'est évidemment handicapant. Par exemple, l'aide au secours d'urgence alimentaire ne fonctionne pas. Tout ça est un handicap pour les agents, mais surtout pour les usagers car il y a des services publics en panne".

Jean-Thomas Poletti, représentant du personnel, délégué CFDT Copier

Le cadre ne serait pas encore défini, les lignes budgétaires non plus. Un flou, selon Patrick Clémenceau du STC, qui provoquerait même des tensions entre agents du sud et du nord.

On ne peut pas être à la fois à Paris, en Bulgarie et 10 à 12 heures par jour ici pour rendre des arbitrages, Jean-Martin Mondoloni

Jean-Martin Mondoloni © Radio France - RCFM

Invité du Club de la Presse de RCFM, Jean-Martin Mondoloni pointe du doigt la responsabilité des leaders de la majorité territoriale, accusés de consacrer trop de temps au dossier institutionnel et pas assez à la mise sur orbite de la nouvelle collectivité unique. "Les fonctionnaires, que je respecte, ont pour mission d'appliquer des décisions, mais pour qu'il y ait des décisions, il faut des arbitrages, et pour qu'il y ait des arbitrages, il faut une présence" (...) "On risque de vivre une année blanche en matière d'impact économique pour la Corse", regrette le président du groupe Pè l'Avvène à l'Assemblée de Corse...

Jean-Martin Mondoloni Copier

La mise en place de la nouvelle collectivité prend donc du temps. Un premier comité technique est annoncé le 14 mars, un organigramme transitoire devrait y être présenté.