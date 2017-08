La nouvelle députée de Montélimar humiliée par un cri de chèvre à l’Assemblée Nationale

Alice Thourot la jeune députée LREM de Montélimar a subit un acte sexiste ce jeudi dans l’hémicycle. Un autre député a poussé un bêlement pendant qu’elle s’exprimait au micro.

Le président de l'assemblée nationale, François de Rugy a décidé d’ouvrir une enquête après le bêlement de chèvre qui a visé la jeune députée LREM de Montélimar ce jeudi. Il souhaite identifier l’auteur de l’humiliation afin de le sanctionner. Alice Thourot, 31 ans, élus pour la première fois de sa vie en juin dernier, s’exprimait au micro face à ses collègues lorsque ce cri imitant le bruit d’une chèvre a été poussé par un autre député.

Sexisme ordinaire

La nouvelle députée montilienne se dit déçue par ce manque de respect d'un de ses collègue et apprécie l'enquête voulue par le président afin de retrouver le coupable. Elle estime que ce genre de chose renvoie un très mauvais visage de la politique. Exactement le contraire de ce que souhaite la jeune femme puisqu’elle s’exprimait justement à propos du projet de loi pour la confiance dans la vie politique.

Bêlement dénoncé par Jean-Luc Mélenchon

Plusieurs députés ont réagi à ce «bêlement » sur les réseaux sociaux.

Scandaleux pendant l'intervention de ma collègue Alice Thourot un "Republicain"imite la chèvre une honte ! #AssembleeNationalepic.twitter.com/BQxCJxX3qE — Damaisin (@olivierdam1) August 3, 2017

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé dans un tweet : le sexisme ordinaire de l'assemblée nationale.

Mysoginie ordinaire a l'AN. Discours de M. Panot «écrit par Mélenchon». «Cris de chèvre» gueule un autre quand parle une femme LREM. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 3, 2017

Pas une première

Ce cri de chèvre humiliant et sexiste n’est malheureusement pas le premier acte du genre au sein de l’hémicycle. On se souvient des cris et des huées subit par la ministre Cécile Dufflot parce qu’elle portait une robe à fleurs.