La nouvelle dynamique commerçante de Sorges et Ligueux

Invité de France Bleu Périgord, Jean-Jacques Ratier, Maire de Sorges et Ligueux , est revenu sur les investissements et travaux réalisés sur sa commune cette année : nouvelle halle couverte en centre-ville et parc d'activités du diamant noir. Trois années de chantier pour un investissement à plus de 6 millions d'euros. Condition nécessaire selon l'édile, pour maintenir le développement et l'attractivité d'une commune rurale. Des investissements qui se poursuivront en 2023 avec un nouveau bâtiment périscolaire (qui vient d'ouvrir), une nouvelle salle multifonction (en lien avec le tiers-lieu) et l'aménagement de 2 cabinets médicaux (avec pour objectif d'accueillir prochainement de nouveaux professionnels de santé).

C'est avec une certaine émotion que Jean-Jacques Ratier est revenu sur la disparition de Bernard Barbier, Maire délégué de Ligueux, "C'était un ami depuis plus de 25 ans, il avait le terroir sous les semelles". Élu depuis 2014 sur la commune de Ligueux, Bernard Barbier avait beaucoup œuvré pour le mariage des 2 communes réalisé en 2016. Bernard Barbier est décédé le 22 novembre dernier, il avait 68 ans.

Une petite année pour la truffe

Célèbre pour son marché aux truffes, proposé tous les dimanches de décembre jusqu'à fin janvier sous la nouvelle halle couverte du bourg de Sorges, Jean-Jacques ratier a confirmé qu'il y aurait moins de truffes cet hiver en raison de la sécheresse estivale mais cela n'empêchera pas la commune de proposer sa fête de la Truffe les 28 et 29 janvier prochain avec plus d'animations musicales notamment.

En attendant le marché aux truffes vous accueille tous les dimanches matins. Pendant les fêtes de fin d'année, le marché se tiendra exceptionnellement le samedi 24 et le samedi 31 décembre, sous la nouvelle halle couverte.