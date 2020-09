La nouvelle éco : à Bordeaux, Julia Mouzon et la plateforme elueslocales.fr repérées par la Fondation Obama

Elle était la n°2 de la liste du maire sortant Nicolas Florian battu aux dernières municipales. Julia Mouzon a repris les rênes des plateformes elueslocales.fr et monmandatlocal.fr et vient d'être sélectionnée pour travailler six mois avec la fondation de l'ancien président américain.

Elle n'a pas tardé à rebondir. Julia Mouzon était en juin la numéro deux sur la liste de l'ancien maire de Bordeaux Nicolas Florian, en charge du projet. Élue conseillère d'opposition, elle a choisi de ne pas siéger car une position d'opposante ne la motivait guère. Elle a donc rapidement repris cet été les rênes de sa société et la bonne nouvelle est tombée ce mercredi, elle vient d'être sélectionnée par la Fondation Obama.

Les élus locaux sont souvent des gens ordinaires.

La fondation créée par l'ancien président américain vient en effet de lancer un programme baptisé Leader Europe pour mettre en valeur des gens qui peuvent changer les choses. Elle a retenu 30 candidats sur l'ensemble du continent. Julia Mouzon en fait partie. La jeune femme est à la tête de monmandatlocal.fr et elueslocales.fr (au féminin). Sa société compte 15 salariés et accompagne les élus en leur proposant des formations. "Les élus locaux sont souvent des gens ordinaires, explique Julia Mouzon. Ils se sont engagés pour changer les choses. On cherche à les outiller, à leur donner plus de moyens pour réussir. Ils doivent pouvoir mener ces changement qui sont aujourd'hui urgents mais compliqués". Les formations sont parfois techniques, sur le budget ou les règles d'urbanisme. Mais aussi plus parfois plus politiques. Car Julia Mouzon s'adresse en particulier aux femmes élues.

On accompagne les femmes pour renforcer leur impact politique.

Selon Julia Mouzon, les femmes ont encore souvent du mal à s'affirmer. "Le pouvoir a été créé historiquement par et pour les hommes, affirme-t-elle. Les femmes arrivent avec d'autres envies de thèmes sur lesquels s'investir. Elles ont des façons de faire et des disponibilités différentes en terme d'agenda. Elles ont des façons de s'exprimer différentes, parfois moins assurées. On les accompagne pour renforcer leur impact politique et qu'elles puissent porter leurs différences dans ce milieu politique". Julia Mouzon, qui va installer ses bureaux dans quelques jours quai de Bacalan à Bordeaux, suit actuellement un millier d'élus. Elle va pouvoir profiter de six mois d'échanges et de travail avec les autres lauréats de la fondation Obama.

