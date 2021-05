La "nouvelle éco" : à Uriage, le centre thermal prépare sa réouverture avec enthousiame

Fermés depuis le 29 octobre et le deuxième confinement, les centres thermaux ont obtenu le droit de rouvrir dès le 19 mai. À Uriage, on se prépare pour accueillir le public "bien-être, spa". Les cures médicales reprendront, elles, dès le lundi 7 juin.

Charles Beaujean, directeur des thermes d'Uriage était l"invité de la "nouvelle éco" de France Bleu Isère ce jeudi.

En février, vous étiez désespéré de ne pas avoir de perspectives, est-ce que vous allez un peu mieux désormais ?

Oui nettement mieux. On voit enfin le bout du tunnel. Le 19 mai qui est la date où nous allons pouvoir rouvrir le côté "bien-être" le côté "spa". Et déjà l’annonce dans un premier temps du 9 juin comme date de la reprise était une très bonne nouvelle et l’avancement maintenant de l’ouverture au 19 mai pour nos centres est vraiment vraiment bénéfique.

Pouvoir ouvrir avec une jauge à 50 %, comment est-ce que ça peut se passer ?

Alors effectivement il ne suffit pas d’ouvrir un robinet pour remettre en service un centre thermal. L’eau est toujours là, c’est sûr, mais l’organisation s’impose. Il nous faut refaire des prélèvements pour vérifier la qualité de l’eau, tout remettre en service. La jauge à 50% en terme de rentabilité effectivement ça reste problématique, mais ce qui est important c’est que nos curistes puissent revenir, que l’on reprenne un rythme de saison et d’ouverture, c’est la priorité.

Sur le plan sanitaire comment fait-on pour ouvrir dans de bonnes conditions ?

Alors au-delà du contrôle de l’eau, il y a de la désinfection, mais ça on a toujours continué à le faire, à désinfecter les lieux toutes les trois semaines depuis le mois de janvier. En revanche, il y a toutes les analyses de prélèvement de postes. Chaque poste doit être analysé pour vérifier qu’il n’y a pas eu de bactéries ou autre pendant les périodes de fermeture. Donc on remet à flot le navire et on supervise la désinfection.

Vous avez eu recours au chômage partiel, vos équipes seront-elles prêtes dans les temps ?

Alors oui, beaucoup ont été au chômage partiel, ils vont reprendre. Pour les saisonniers, on a gardé le lien, c’est-à-dire que depuis octobre et surtout à partir de janvier, on a continué à être en relation avec eux, donc aujourd’hui on est à 98 % de reprise mais voilà les collaborateurs sont en rendez-vous et tout va bien se passer.

Aurez-vous des clients pour les cures dès la reprise ?

Dès le 19 mai nous aurons l’ouverture pour la partie "bien-être". En revanche effectivement pour les soins, la procédure "planification" impose que nous ouvrions à partir du 7 juin qui tombe un lundi, Effectivement les dates s’enchaînent, du lundi au lundi, à partir du 7 juin et nous avons plus de 1.500 curistes qui ont réservé leur cure à partir du 7 juin et dans les prochains mois. Donc on ne pouvait pas décaler tous les plannings de deux jours ou d’un peu plus sur l’année, c’était très compliqué. Ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd’hui nous sommes complets déjà pour le 7 juin.

