La nouvelle éco : un plan de relance de 10 millions d'euros pour "soutenir l'économie locale"

En mai dernier, il y avait eu le plan d'urgence du conseil départemental de la Mayenne pour faire face à plusieurs semaines de confinement. Ce lundi, les élus ont donc voté le "Mayenne Relance", un plan de soutien de dix millions d'euros là encore. De l'argent qui ne sera pas emprunté, mais puiser dans l'épargne de la collectivité.

L’objectif des élus, en cette fin d’année : injecter des fonds dans l’économie locale. Autrement dit : faire travailler les entreprises mayennaises, et particulièrement le secteur de la construction. "Quand le BTP va tout va", comme le disait un ancien député français au 19e siècle. "Mayenne Relance" s'inscrit donc dans cette philosophie, avec quatre millions d’euros versés aux communes de moins de 10.000 habitants. Elles devront, avant le 1er juillet 2021, engager "des petits travaux" explique Olivier Richefou le président du conseil départemental de la Mayenne. "Ce seront des projets routiers, des aménagements de trottoirs, des réfections de murs. Les principaux bénéficiaires seront donc les entreprises mayennaises qui sont des employeurs importants (...) il faut que l'emploi redémarre sur notre territoire" martèle le président du conseil départemental de la Mayenne.

Un plan aux accents écologiques aussi, en tout cas sur le papier : les communautés de communes vont se partager trois millions d'euros, destinés à la rénovation énergétique d’équipements sportifs. L’opposition s’est abstenue de voter ce "Mayenne Relance". Elle regrette que le plan ne concerne pas les trois plus grandes villes du département. "Pour que ce soit un plan de relance efficace, il faut qu'il tienne sur ses deux jambes : une jambe économique, et une jambe de la solidarité. En un an, en Mayenne, le taux de chômage a augmenté de 40% entre juin 2019 et juin 2020" explique Guillaume Garot, conseiller départemental et député. Trois autres millions d'euros seront aussi consacrés à la rénovation énergétique du patrimoine départemental, c'est-à-dire les collèges et le patrimoine immobilier.