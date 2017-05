Françoise Nyssen, la nouvelle ministre de la Culture, veut continuer à faire son marché à Arles

Françoise Nyssen, la nouvelle ministre de la Culture, arlésienne d'adoption, a choisi le marché d'Arles pour faire ses premières déclarations publiques. L'ancienne directrice des éditions Actes Sud veut continuer à pouvoir s'y rendre le plus souvent possible.

"J'aurai bien évidemment parfois des empêchements, mais j'ai déjà dit au président que je voulais continuer à venir ici le plus souvent possible, c'est ma condition." s'est exprimée la ministre, en déambulant entre les étalages.

Françoise Nyssen est ici chez elle. C'est à Arles qu'elle a fondé Actes Sud avec son père et son mari. " Je me suis déployée à Arles, mes enfants ont grandi dans cette ville, c'était naturel et logique que je m'exprime ici pour la première fois. Et puis je dois aussi faire ma valise, je suis partie à Paris sans rien et c'est allé très vite." confie-t-elle.

Une femme souriante et dynamique

Dans les ruelles d'Arles, les félicitations vont de bon train et on sent la fierté remplir Françoise Nyssen. Les arlésiens semblent pour la plus part admiratifs pour cette femme souriante et dynamique.

"J'ai connu Françoise quand elle était toute jeune. Elle fondait les éditions Actes Sud avec son père. A l'époque ils étaient dans un garage." se souvient Josette avant de poursuivre " Françoise est sympathique et je suis heureuse qu'elle soit ministre. Pour une fois qu'on a quelqu'un qui s'y connait vraiment en culture."

Au marché d'Arles, Françoise Nyssen a ses habitudes. Elle achète le poisson chez Jo, puis quelques herbes aromatiques en pot, avant de faire une pause au café de Marie pour boire un smootie bio. Avec le temps, Marie est devenue une proche de Françoise Nyssen. " Françoise vient avec sa famille tous les samedis. C'est une femme très sensible et surtout une vraie bonne maman, nous avons cela en commun. Je ne m'attendais pas à la voir ici aujourd'hui mais finalement, ça lui ressemble, elle est fidèle et simple."