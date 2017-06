La nouvelle politique culturelle des Pays de la Loire : pas encore votée et déjà contestée

Bruno Retailleau a présenté hier sa nouvelle ambition pour la culture en Pays de la Loire. L'opposition régionale dénonce un manque d'audace.

Bruno Retailleau a présenté ce vendredi sa nouvelle ambition pour la culture en Pays de la Loire. Le président du conseil régional est allé jusqu'à citer Wilson Churchill.

Quand on a demandé à Winston Churchill de couper dans le budget des arts pour l'effort de guerre, il a répondu : "Alors pourquoi nous battons-nous ?" Bruno Retailleau cite l'ancien premier ministre du Royaume-Uni pour expliquer pourquoi même en période de restriction budgétaire la Région continue d'investir dans la culture.

28 millions d'euros d'ici la fin du mandat en 2021

Nous voulons être encore plus près des publics dans les territoires, au service des artistes et des projets et aux avant-postes de l'innovation - Bruno Retailleau, président du conseil régional des Pays de la Loire

La région va investir 28 millions d'ici la fin du mandat en 2021. Et il y a des nouveautés : un festival de musique de film avec l'Orchestre National des Pays de la Loire, un nouveau lieu pour le Fond Régional d'Art Contemporain sur Nantes, ou encore le financement d'opérations d'aménagements urbains pour les Petites cités de caractère; la Loire-Atlantique en compte trois : Piriac, Le Croisic et Batz-sur-mer, en Vendée il y en a huit : Apremont, Mallièvres, Mouchamps, Pouzauges, Vouvant, Faymoreau, Foussais Payré et Nieul-sur-l’Autise.

La liste des promesses de développement culturel est encore longue, mais c'est insuffisant pour convaincre l'opposition régionale. Par la voix du conseiller régional Jean-Pierre Le Scornet elle dénonce "un manque d'audace".

C'est un catalogue de bonnes intentions, généraliste, qui passe à côté du soutien à la création artistique- Jean-PIerre Le Scornet, conseiller régional d'opposition

La nouvelle stratégie culturelle de la Région passe mal également auprès de certains professionnels. Même si 3 millions d'euros vont être investis pour l'accueil des tournages de films, le producteur nantais Thierry Lounas déplore l'absence d'ambition en matière de cinéma.

C'est plus facile de travailler avec la Nouvelle Aquitaine d'Alain Rousset ou les Hauts de France de Xavier Bertrand- Thierry Lounas, producteur nantais

La nouvelle stratégie culturelle des Pays de la Loire sera votée en fin de semaine prochaine.