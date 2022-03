La nouvelle préfète des Deux-Sèvres Emmanuelle Dubée entre en fonction

La nouvelle préfète des Deux-Sèvres Emmanuelle Dubée prend ses fonctions ce lundi 7 mars. Elle remplace Emmanuel Aubry nommé préfet de la Sarthe. Emmanuelle Dubée arrive du cabinet du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin où elle était directrice adjointe. Auparavant, elle a également occupé la fonction de préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Est.

Après un dépôt de gerbe au monument aux morts boulevard Main à Niort dans la matinée, la nouvelle préfète a prévu de se rendre dès ce lundi après-midi sur la bassine pour l'irrigation agricole de Mauzé-sur-le-Mignon "pour voir le site en lui-même et bien comprendre la topographie et voir exactement ce qu'il se passe sur le terrain", explique Emmanuelle Dubée.

J'ai bien compris que c'était un sujet de tension, d'intérêt majeur -- Emmanuelle Dubée sur les bassines

"J'ai bien compris que c'était un sujet de tension, d'intérêt majeur. Un protocole a été signé, soutenu par l'Etat. Des engagements ont été pris et mon but est en toute impartialité de faire respecter les termes de ce protocole. Je pense important que ces engagements soient tenus et que s'il y a des opposants, cette opposition puisse s'exprimer mais dans le respect des biens et la sécurité des personnes", détaille-t-elle alors qu'une nouvelle mobilisation des anti-bassines est programmée du 25 au 27 mars.

Elle qui se décrit comme une femme "d'écoute, de dialogue" mais aussi "de décision et d'action" cite également parmi ses priorités le soutien au développement économique, la sécurité avec la lutte contre le trafic de stupéfiants, contre les violences intrafamiliales et les cambriolages.