Nice, France

C'est la majorité de Christian Estrosi qui propose au vote au conseil métropolitain la création d'une nouvelle taxe, un nouvel impôt basé sur le foncier. En plus des lignes "ville", "département", etc., il y aura désormais sur la taxe foncière une nouvelle ligne, appelée "métropole". Elle sera de 6,4 % de la valeur locative. Pour l'opposition, c'est la course en avant pour financer trop de projets pour la seule ville de Nice. La métropole serait même désormais placée sur la liste d'un réseau d'alerte national des collectivités locales.

Le socialiste Patrick Allemand était l'invité de France Bleu Azur.