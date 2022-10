La Nupes de la Mayenne appelle à la manifestation pour dénoncer l'utilisation du 49-3

La Première ministre Elisabeth Borne a engagé mercredi à l'Assemblée nationale la "responsabilité" du gouvernement sur la première partie du budget en annonçant le recours à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet l'adoption du texte sans vote, sauf motion de censure. "En responsabilité, nous devons donner un budget à notre pays", a fait valoir devant les députés la cheffe du gouvernement, privée de majorité absolue à l'Assemblée, en expliquant que "les oppositions ont toutes réaffirmé leur volonté de rejeter le texte".



Un passage en force dénoncent les partis de gauche au sein de la Nupes en Mayenne : "Sans surprise, le gouvernement veut utiliser tous les moyens autoritaires dont il dispose sans tenir compte des résultats des élections législatives qui, par le vote des citoyens, ont entraîné une représentation pluraliste sans majorité absolue" écrivent-ils dans un communiqué.

Jeudi 20 octobre à 18h30, la Nupes 53 appelle à la manifestation devant la préfecture de la Mayenne à Laval "pour dire non au 49-3, pour défendre notre démocratie parlementaire et pour plus de justice sociale".