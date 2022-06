La Nupes demande l'annulation du second tour des législatives dans la 6e circonscription de Haute-Garonne

La Nupes demande l'annulation du second tour des législatives dans la 6e circonscription de Haute-Garonne, qui couvre Colomiers, Cadours, La-Salvetat-Saint-Gilles et l'Ouest toulousain.

Dimanche soir, Monique Iborra, la députée sortante de la majorité, a devancé Fabien Jouvé, le candidat de la Nupes d'un très faible nombre de voix : trois, selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur, quatre selon Fabien Jouvé sur un total de 55.135 suffrages exprimés.

Selon Fabien Jouvé, au terme d'une réunion qui s’est tenue ce lundi matin à la préfecture de la Haute-Garonne, "la Commission de recensement des votes présidée par un magistrat indépendant, a porté à son procès verbal un nombre d’anomalies supérieures à l’écart de voix." Le candidat de l'union de la gauche va donc saisir le Conseil constitutionnel.

Monique Iborra reste députée

Selon la Nupes, le comptage aurait été mal effectué dans plusieurs bureaux de vote.

Les recours ne sont pas suspensifs : Monique Iborra reste donc députée.

Lors du précédent scrutin en 2017, le Conseil constitutionnel s'était prononcé sur les recours les plus simples fin juillet/début août et avait attendu le mois de septembre pour les dossiers les plus compliqués.

Si une irrégularité est constatée par le Conseil constitutionnel, l'élection est annulée et un scrutin partiel est organisé.