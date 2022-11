La NUPES existe toujours dans la Drôme

"La NUPES existe" lance la députée écologiste et NUPES de la Drôme Marie Pochon. Elle participe à cette conférence de presse commune avec les représentants départementaux du PS, du PC, de la France Insoumise et d'EELV ce jeudi. "Une première tous ensemble" insistent-ils. Leur objectif : dire que leur alliance existe toujours, cinq mois après les élections législatives. Et redire leur volonté de travailler ensemble.

La transition écologique, le pouvoir d'achat, l'opposition à la réforme des retraites : autant de thématiques présentées comme des combats communs. Pour Pierre Jouvet, patron des socialistes drômois (et négociateur pour le PS de l'alliance NUPES avant les législatives), "ça se traduira notamment par des mobilisations communes quand ce sera nécessaire, par une initiative commune prise sur les services publics dans les prochains mois, par des réunions que nous organiserons pour rencontrer les citoyens."

"Il faut qu'on discute, mais il faut qu'on fasse" appuie la députée Marie Pochon, "on le fait déjà avec Allô Ségur à l'échelon départemental, on est en train de s'organiser pour faire front commun et aider les élus à l'échelon régional, et via le travail parlementaire à l'échelon national." Pour Jimmy Levacher, de la France Insoumise, "les actions communes arrivent. Les élections législatives ne sont pas si veilles que ça. Il y a eu le temps de mise en place des députés, et les combats à l'assemblée. Là, cette conférence de presse, c'est une première étape".

Sans oublier les prochaines élections

On ne revote en France qu'en 2024. "Les prochaines élections ce sont les européennes, et surtout les municipales derrière, dans trois ans. C'est très court, on a encore du chemin à faire" souligne Jean-Claude Cetre, le référent du groupe local d'EELV à Montélimar, également membre du groupe départemental. "Je pense que lorsqu'on travaille pas suffisamment tôt, on travaille dans l'urgence, on peut faire des bêtises et ne pas cerner tous les problèmes" estime-t-il.

L'intérêt est aussi d'être réunis pour gagner des élections. C'est la base. On fait de la politique avant tout - Jean-Claude Cetre, représentant d'Europe Ecologie les Verts

"Il y a nécessité de trouver les conditions d'une convergence et d'une alliance à gauche" rappelle Jean-Marc Durand, le secrétaire drômois du Parti communiste, "en opposition à la politique de Macron et au risque du Rassemblement national. Cette question-là se règle dans le débat politique, entre organisations." Et d'appliquer encore la recette qui a servi à construire la NUPES avant les législatives ? "Chaque organisation vient avec ce qu'elle est, et construit avec les autres une solution, avec les populations et avec les salariés."