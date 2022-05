La Nupes lance sa campagne dans la deuxième circonscription de la Mayenne

Il se lance depuis la commune déléguée d'Azé, celle qui l'a vu naître il y a 43 ans. Grégory Boisseau, animateur auprès des enfants, et conseiller municipal d'opposition à Château-Gontier-sur-Mayenne, a été investi par Europe Ecologie-Les Verts dans la deuxième circonscription de la Mayenne. Un territoire qui occupe le sud du département, et dans lequel la majorité présidentielle est divisée avec une candidature dissidente.

L'éducation, la santé et la mobilité

Grégory Boisseau se lance donc dans sa première campagne législative, avec la ferme intention de porter son programme écologiste. L'éducation, la santé mais aussi la mobilité feront partie des points les plus importants de sa campagne. Concernant ce dernier, il compte d'ailleurs lancer la réflexion autour de l'usage de la voiture. "Ici, on a des politiques qui aiment beaucoup et favorisent donc la routes. On a des jeunes et des personnes âgées dépendantes des transports, et on ne sent pas les politiques prendre part à cette dynamique. Et ça permettrait de garder des services publics."

Le Sud-Mayenne, un secteur porteur

Le candidat compte évidemment accentuer son mandat sur l'environnement. Sa suppléante, Camille Chaudron, 32 ans, est justement en reconversion professionnelle, venue de Paris pour travailler le maraîchage dans une ferme de Peuton. "C'est une terre sur laquelle on peut être un modèle de transformation écologique, de solidarité, tout en gardant cette simplicité et cette authenticité que l'on a ici." Ce sont pour ce programme que les deux candidats, pourtant non encartés EELV, on été choisis par le parti.