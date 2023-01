La Nupes organisera un meeting contre la réforme des retraites à Lille le 2 février

La gauche continue d'afficher son unité face à la réforme des retraites. Toutes les composantes de la Nupes seront représentées le jeudi 2 février à Lille, à partir de 18h30, au palais Saint-Sauveur, dans un meeting commun, selon des informations du service politique de France Info que plusieurs élus nordistes ont confirmé à France Bleu Nord. Cette réunion publique sera organisée sur le modèle du meeting qui s'était tenu au gymnase Japy, le 17 janvier, à Paris, à l'initiative de Fabien Roussel. Plusieurs élus de se succéderont sur la scène.

Roussel, Tondelier, Guetté

Il y aura d'abord les régionaux de l'étape dans cette sorte de Tour de France de la lutte contre la réforme des retraites : Fabien Roussel, le député du Nord et secrétaire national du PCF, la conseillère municipale d'opposition à Hénin-Beaumont Marine Tondelier, secrétaire nationale EELV, le député PS du Nord et ancien maire de Lomme, Roger Vicot. A leurs côtés, la députée LFI du Val-de-Marne, Clémence Guetté et une élue de Génération.s, le parti créée par Benoit Hamon, Léa Filoche.