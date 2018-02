Loiret, France

Intercommunalités : ce sont les communautés de commune, les communautés d'agglomération et les métropoles. Un échelon politique qui a de plus en plus de compétences, mais dont les femmes sont toujours en grande partie exclues.

Les lois de 2 000 puis de 2013 ont imposé la parité dans les élections municipales Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseils municipaux sont devenus de fait quasiment paritaires, avec 48% de femmes actuellement. Et même si le maire reste très souvent un homme - c'est le cas dans 80% des communes du Loiret - les exécutifs sont largement paritaires : il y a presque autant autant d'adjointes qu'adjoints, c'est prévu par la loi. Mais cette parité n'est plus de mise à l'échelon intercommunal ! Le Loiret compte 16 intercommunalités : 14 communautés de communes, une communauté d'agglomération - celle de Montargis - et une métropole - celle d'Orléans. Seulement 36% des conseillers communautaires sont des femmes. C'est peu, signe que le fléchage prévu sur les listes municipales lors des élections montre ses limites : "Dans les communes qui n'envoient qu'un représentant dans les communautés de commune, on envoie le maire, qui est le plus souvent un homme, souligne Danièle Bouchoule, co-président de Elles aussi, et responsable départementale de l'association dans le Loiret. Il y a aussi le fait que, désormais, les listes minoritaires sont représentées dans l'intercommunalité, et que bien souvent, les têtes de liste sont des hommes."

Les femmes représentent 22% des exécutifs intercommunaux dans le Loiret

C'est pire dans les exécutifs des intercommunalités, car là il n'y a aucune obligation légale de parité. Les femmes ne représentent que 25% des présidents et 22% des vice-présidents dans les intercommunalités du Loiret - 34 femmes sur 158 élus. Les mauvaises habitudes ont la vie dure : "Quand la loi est muette, les résistances demeurent, résume Danièle Bouchoule. C'est un héritage culturel qui est très ancré dans les mentalités : c'est l'héritage de notre longue histoire qui a très très longtemps exclu les femmes de la citoyenneté." Interview à écouter ici :

"En matière de parité, quand la loi est muette, les résistances demeurent" - Danièle Bouchoule Copier

Le cancre : la communauté de communes de Château-Renard

Et dans ce palmarès loirétain, il y a les bons élèves et les cancres... Les bons élèves, c'est la communauté de communes de la Forêt à Neuville-aux-Bois et celle du Pithiverais-Gâtinais basée à Beaune-la-Rolande, avec 40% de femmes dans leur exécutif - dans les 2 cas, elles sont d'ailleurs présidées par des femmes. Le cancre absolu, c'est la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne, dont le siège est à Château-Renard, présidée par Lionel de Rafelis : zéro femmes parmi les 8 vice-présidents. La situation d'Orléans métropole, également, n'est guère brillante : avec seulement 3 femmes sur 21 vice-présidents. Lors de la création de la métropole en juin dernier, le président Olivier Carré a clairement privilégié l'entente politique - en intégrant les maires de gauche - plutôt que la parité.

Au niveau national, le constat est bien sûr le même : les femmes ne représentent que 31% des conseillers communautaires, et 18% de l'exécutif intercommunal - présidents ou vice-présidents. Conclusion pour l'association Elles aussi : rien ne changera sans une nouvelle loi. Sauf qu'il faut faire vite : les prochaines élections municipales sont prévues en 2020.