André Laignel, maire d'Issoudun et 1er vic-président de l'AMF (Association des maires de France)

Châteauroux, France

L'opération " reconquête " du Parti Socialiste est lancée ! En clôture de l'unversité d'été du Parti Socialiste à la Rochelle, le 1er secrétaire Oilivier Faure a d'abord fait le constat qu'il y avait un Parti Socialiste " malade rue de Solférino et un autre qui continue d'aligner les succès dans les élections partielles ". Le patron du PS veut lancer par les territoires " un mouvement de renaissance de la gauche, il s'agit de faire de chaque territoire un laboratoire de l'alternative ".

Première étape de cette reconquête, les élections muncipales de 2020 : un rendez vous qualifié de " capital " par Olivier Faure. Une charte commune aux candidats du parti ou soutenus par celui-ci, sera ellaborée. Et c'est André Laignel, maire d'Issoudun, 1er vice président de l'Association des maire de France qui sera en charge de consituer le collectif d'élus qui pilotera l'ellaboration de cette charte. Un travail qui sera réalisé avec sarah Proust, secrétaire nationale à la reconquête des territoires et François Rebasamen, président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains.