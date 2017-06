La participation en baisse à midi dans le Jura et le Doubs au second tour des élections législatives

A la mi-journée ce dimanche, la participation au second tour des élections législatives s'élève en Haute-Saône à 20,98%, dans le Jura à 19,21% et dans le Doubs à 19,53%. En baisse par rapport au premier tour.

Les électeurs francs-comtois sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives. Il y a cinq circonscriptions dans le Doubs, trois dans le Jura et deux en Haute-Saône et autant de duels entre candidats. A la mi-journée, la participation s'élève en Haute-Saône à 20,98%, dans le Jura à 19,21% et dans le Doubs à 19,53%. En baisse par rapport au premier tour. Pour rappel dimanche dernier, la participation à midi était de 21,7% dans le Doubs, 22,85% dans le Jura et en Haute-Saône 19,86%.

Sur le plan national, le taux de participation est de 17,75% en baisse, c'est même un record pour une élection législative.