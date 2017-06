La participation en baisse à midi dans le Nord Franche-Comté au premier tour des élections législatives

A la mi-journée, la participation au premier tour des élections législatives dans le Territoire de Belfort s'élève à 19,15%, dans le Doubs à 21,16% et à 19.86% en Haute-Saône. C'est en forte baisse par rapport au scrutin de 2012.

Les électeurs du Nord Franche-Comté votent ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Cinq circonscriptions les concernent tout particulièrement : les deux du Territoire de Belfort, les 3e et 4e du Doubs et la 2e circonscription de Haute-Saône. A midi, la participation s'élève dans le Territoire de Belfort à 19,15%, dans le Doubs à 21,16% et en Haute-Saône à 19.86%. Une forte baisse par rapport au premier tour à la même heure en 2012. Moins 4,8 points de participation dans le Territoire, moins 1,47% dans le Doubs et jusqu'à moins 6,99% en Haute-Saône.

Au plan national, le taux de participation baisse également : 19,24% contre 21,06% en 2012.

Emission spéciale sur France Bleu Belfort Montbéliard

Dès 19h45 ce dimanche grande soirée spéciale résultats en direct sur l'antenne de France Bleu Belfort-Montbéliard. Nous serons en studio avec tous nos invités et puis sur le terrain avec vous et les candidats pour découvrir les résultats, les décrypter et entendre toutes les réactions.