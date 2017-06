La participation dans le Nord Franche-Comté au second tour des élections législatives

A 17 heures ce dimanche, la participation au second tour des élections législatives dans le Territoire de Belfort s'élève à 35,33 %, dans le Doubs à 37,25 % et à 37,06 % en Haute-Saône. C'est en baisse par rapport au premier tour.

Les électeurs du Nord Franche-Comté votent ce dimanche pour le second tour des élections législatives. Il y a cinq sièges de députés à pourvoir et autant de duels : dans les deux circonscriptions du Territoire de Belfort, dans les 3e et 4e du Doubs et la 2e circonscription de Haute-Saône. A 17 heures la participation s'élève dans le Territoire de Belfort à 35,33 %, dans le Doubs à 37,25 % et en Haute-Saône à 37,06 %. En baisse par rapport au premier tour à la même heure il y a une semaine.

Au plan national, le taux de participation est de 35,33 % en net recul par rapport au premier tour.

Emission spéciale sur France Bleu Belfort Montbéliard

