La participation est en baisse dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle au second tour des élections législatives

Le taux de participation est en baisse à la mi-journée, ce dimanche, pour le second tour des élections législatives : 21,19% dans les Vosges, 15,99% en Meurthe-et-Moselle.

Les électeurs lorrains sont appelés à voter pour le second tour des élections législatives ce dimanche. Il y a quatre circonscriptions dans les Vosges, six en Meurthe-et-Moselle et autant de duels. Au premier tour, l'abstention était particulièrement élevée. Ce midi, le taux de participation dans les Vosges est de 21,19%, un chiffre en baisse par rapport au premier tour de dimanche dernier. Même chose en Meurthe-et-Moselle, avec un taux de participation de 15,99%.

#Legislatives2017 #2ndtour 🗳️ Le taux de participation à 12h dans les #Vosges est de 21,19% (en 2007: 27,86 & en 2012: 24,05%) pic.twitter.com/FH7u3ubbJK — Préfet des Vosges (@Prefet88) June 18, 2017

#Législatives2017 15,99 % : taux de participation à 12h pour le 2nd tour en Meurthe-et-Moselle (17,75 % au niveau national) pic.twitter.com/OEzS6TWkCL — PréfetMeurtheMoselle (@Prefet54) June 18, 2017

Au plan national, le taux de participation s'élève à la mi-journée à 17,75%, un chiffre là aussi en baisse par rapport aux précédents scrutins. En Lorraine, les bureaux de vote sont ouverts jusque 18 h.