La pénurie de médecins "est un des problèmes les plus importants aujourd’hui" estime Emmanuel Macron

La pénurie de médecins "est un des problèmes les plus importants aujourd’hui de notre pays" a reconnu Emmanuel Macron ce mercredi sur France Bleu Pays d’Auvergne. Le chef de l'Etat était interrogé sur la situation critique actuelle des hôpitaux publics et plus largement sur le manque de médecins, notamment sur certains territoires ruraux. "On manque de médecins depuis un bon moment parce qu'il y a eu ce fameux numerus clausus. Donc, pour répondre à cette situation, on a rouvert des postes depuis 2018 et cela, de plus en plus", a déclaré le président de la République.

Face à cet enjeu essentiel dans les années à venir, Emmanuel Macron estime qu'il n'y a pas de solution miracle puisqu'il faut compter 10 ans pour former un médecin, "donc entre temps, on est en train de s'organiser avec une série de mesures très incitatives" pour attirer les médecins "que ce soit à l'hôpital, dans les services d'urgences et en ville". La désertification médicale est pour lui "un sujet clé" avec de nombreux médecins qui arrivent à l'âge de la retraite, dans les prochaines années "il va falloir qu'on soit très innovants, très volontaristes" estime le président.

La rémunération des intérimaires fausse la donne

"Qu'est ce qui s'est passé dans nos hôpitaux publics ? Beaucoup de médecins sont partis. Des médecins ont quitté l'hôpital et reviennent travailler à des tarifs journaliers qui correspondent au salaire mensuel de certains", a expliqué le chef de l'Etat en déplacement dans l'Allier ce mercredi. Pour lui, "il est juste et sain d'avoir pris la décision de mettre un plafond à la rémunération de ces intérimaires, parfois de certains professionnels de santé, qui ont décidé de nous faire payer très cher le fait qu'ils s'étaient mis en retrait. Donc ça, c'est normal et il faut continuer. Vous avez des déficits hospitaliers qui étaient entièrement dus à ces rémunérations", a affirmé le président de la République. "Vous ne pouvez pas faire tenir un collectif de santé, quand vous avez des anesthésistes qui travaillent pour 3.000 euros le mois et qui ont des collègues qui ont démissionné quelques mois plus tôt qui n’acceptent de revenir travailler pour 1.000 euros par jour ".

Emmanuel Macron a rappelé ensuite l'investissement "massif dans notre hôpital" avec le Ségur de la santé : "On a réaugmenté les salaires, ce qui est un élément attractif pour garder ceux qui sont là, et inciter d'autres à venir ou revenir. Et aujourd'hui, notre stratégie, c'est d'abord de réinvestir partout où il le faut dans les équipements, les bâtiments et ensuite de pouvoir rouvrir les postes manquants pour ne pas dépendre uniquement des intérimaires." Alors que de nombreux territoires souffrent d'un manque de praticiens, le président de la République s'est voulu combatif, "on ne laissera pas des déserts médicaux supplémentaires se faire. La mobilisation là-dessus est complète", a-t-il assuré.

Rien ne doit être tabou, compte tenu de la déprise qu'il y a dans certains territoires - Emmanuel Macron

En revanche, Emmanuel Macron a estimé que la situation n'imposait pas aujourd'hui de forcer des médecins à s'installer dans des zones sous-dotées "parce que c'est très difficile de forcer une profession libérale à s'installer quelque part". Mais, il reconnaît que "rien ne doit être tabou, compte tenu de la déprise qu'il y a dans certains territoires où nos compatriotes n'ont parfois plus accès à certains spécialistes" et considère que la mesure "n'est pas exclue partout."

Sur les difficultés d'accès à un médecin généraliste sur certains territoires, le président de la République évoque les mesures déjà existantes "on a développé avec les collectivités des maisons de santé. On les a doublés. Derrière, on a créé des mécanismes pour inciter en particulier des jeunes professionnels à s'y installer en leur disant si vous vous mettez ensemble, on vous paye un secrétaire ou un secrétaire administratif, des aides, des soutiens qui vous délestent soit de certaines tâches médicales qui ne sont pas celles d'un médecin, soit de tâches administratives qui viennent alourdir votre temps." A ces aménagements, il faut aussi pouvoir ajouter "des possibilités d'emploi pour le conjoint ou la conjointe et être sûr qu'il y a des classes pour les enfants".