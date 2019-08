La permanence de la députée Alexandra Louis vandalisée ce week-end

La permanence parlementaire d'Alexandra Louis, députée En Marche ! de la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône, située dans le 13ème arrondissement de Marseille, a été dégradée ce week-end. Dans un communiqué, la députée a dénoncé des actes "lâches", a condamné les actes de violence et a annoncé avoir déposé plainte.

Celles et ceux qui ont commis ces actes s’en sont pris non pas simplement à moi en tant que Députée mais bien plus à ce lieu et à ce qu’il représente : un havre de débat. (...) Je peux parfaitement comprendre que certaines de mes décisions, votes et même que certains de mes combats, notamment contre le mal logement, puissent déranger certains. (...) J’ai bien entendu déposé plainte et cette permanence restera ce qu’elle a toujours été. N’en déplaisent à celles et ceux qui abîment notre démocratie, tout en bénéficiant de ses avantages.

Alexandra Louis.