La permanence des Républicains dégradée au Mans, le parti va porter plainte

"Facho", le mot a été tagué sur la façade et sur la vitrine de la permanence du parti Les Républicains au Mans dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 avril. Depuis, le local est inaccessible, la serrure du mécanisme de la grille métallique a été recouverte de peinture et de colle. "C'est de la bêtise", pour Olivier Sasso, le secrétaire départemental du parti.

Un serrurier doit intervenir prochainement, la serrure ayant été bouchée avec de la colle et de la peinture © Radio France - Raphaël Cann

"L'une des raisons, c'est l'histoire du parti Les Républicains qui est une émanation du général de Gaulle, qui a lui même combattu le fascisme", explique-t-il. "Autant si ça avait été fait avant le premier tour, même si je n'aurais pas compris, j'aurais pu entendre, mais là on n'est pas au second tour. C'est un geste gratuit." Le parti va porter plainte pour vandalisme en début de semaine.

Un préjudice estimé entre 2.000 et 3.000 euros

Même s'il n'a pas les devis du peintre et du serrurier, ce conseiller départemental estime le montant du préjudice entre 2.000 et 3.000 euros. Fin mars, la permanence des Républicains à Angers avait également été dégradée. "Je pense qu'il y a une radicalisation d'une partie de la population", analyse Olivier Sasso. "On a eu la crise des gilets jaunes avec des manifestations contre Emmanuel Macron, suite au premier tour, on a des manifestations contre Marine Le Pen", avant d'ajouter : "C'est-à-dire que peu importe qui est au pouvoir, qui peut arriver au pouvoir, il y aura toujours une frange de la population qui manifeste de façon violente son mécontentement. Ce n'est pas acceptable."