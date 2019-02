La permanence du député LREM Jean-Charles Larsonneur dégradée à Brest

Brest, France

C'est un nouvel épisode dans les séries de maisons et de permanences d'élus dégradées. Jean-Charles Larsonneur, député LREM du Finistère, a vu sa permanence dégradée à Brest. A l'entrée, le contenu d'une poubelle a été déversé sur le paillasson et sur le carrelage, dans la nuit de dimanche à lundi.

"Il est temps que cela cesse"

Une nouvelle agression, alors que le mois dernier, des tags étaient apparus. Sur les murs, sur la porte vitrée, des inscriptions peintes en lettres cursives jaunes : "Macron démission", et "RIC". Une affichette jaune avait également été apposée sur une vitre pour expliquer le référendum d'initiative citoyenne. Les inscriptions avaient été vite nettoyées, le bâtiment est un immeuble d'habitation.

"Ma permanence une nouvelle fois dégradée", réagit l'élu brestois. "Il est temps que cela cesse. N’en déplaise aux vandales et déprédateurs en tout genre, ma porte restera toujours ouverte aux citoyens du pays de Brest qui souhaitent échanger de bonne foi."

La permanence avait déjà été taguée, mais avant le mouvement des gilets jaunes. "Notre permanence d'élus Brest métropole en Marche, nous l'avons ouverte il y a un an, _et trente fois notre permanence a fait l'objet de dégradations_", réagit Pierre Karleskind, le référent LREM dans le Finistère. "Il y en a peut-être une moins ces derniers temps. C'est une mauvaise habitude, je ne veux pas croire qu'elle prospérera. C'est inadmissible. Ceux qui font cela desservent profondément la cause qu'ils comptent défendre".

