La permanence du député Jean-François Eliaou à nouveau dégradée

Dans la nuit de lundi à mardi, la permanence du député héraultais Jean-François Eliaou a été recouverte d'affiches hostiles au gouvernement. Les députés de plus en plus souvent la cible de réactions agressives de la population, difficile de s'y habituer

"Laissez nous rêver ou nous vous empêcherons de dormir", "Je n'ai pas eu le droit d'accompagner mes proches dans la mort", "L'immunité naturelle a un gros défaut, elle est gratuite", voilà quelques une des affichettes apposées sur la porte d'entrée de l'immeuble de la permanence du député héraultais de la République en Marche à Gignac. Ce n'est pas la première fois que sa permanence est dégradée, tous les députés ont eu des tags, des lettres anonymes, des menaces de morts. Récemment, c'est Patricia Mirallès qui a reçu de violentes menaces.

Les gens ne parlent pas, ils crient, ils ne viennent pas discuter pour mais pour s'opposer

Une dégradation du climat ambiant à l'approche de l'élection présidentielle dans un contexte où le passe sanitaire, l'obligation vaccinale restent des points de crispation chez certains électeurs.

Mais Jean-François Eliaou le reconnaît, cela reste difficile à accepter : "Je n'arrive pas à me résoudre de ce type d'agression, d'agressivité, voire même de violence vis à vis des élus, c'est une ambiance extrêmement délétère. Je pense qu'il ne faut pas s'habituer à ce genre de geste. Il y a une montée de l'individualisme sous prétexte de liberté d'expression. Et on dit n'importe quoi avec des gens qui ne parlent pas, qui crient, qui ne viennent pas discuter, qui sont en opposition systématique, violente et pas forcément constructive. Les gens ne viennent pas pour discuter, ils viennent pour démonter que ce que l'on fait avec des arguments qui sont fallacieux A un moment donné, vous ne pouvez plus discuter."

"Je suis prêt à discuter. On est prêt à débattre. Cela s'appelle la démocratie. Nous sommes les élus. On essaye d'agir pour l'intérêt général. On est prêt à débattre et je pense que c'est important, mais avoir ce type de comportement lâche qui consiste à soit menacer, soit recevoir des lettres anonymes comme j'ai reçu, soit attaquer la permanence, c'est un très, très, très, très mauvais message et c'est une ambiance délétère que je n'arrive pas encore à accepter."

