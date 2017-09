La perte de la taxe d'habitation va étrangler les petites communes

Les communes rurales sont très inquiètes. L'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des Français va peser lourd sur les communes rurales. Pour le président de ces communes en Haute Saone, il ne sera bientôt plus possible de réaliser des investissements.

Jean Paul Carteret , le président de l'association des communes rurales de Haute Saone ne voit pas d'un bon oeil l'exonération de la taxe d'habitation. "Nous sommes inquiets car l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des Français vient s'ajouter à la baisse des dotations et à la suppression des emplois aidés." Les petites communes se sentent étranglées. Il y a certes la promesse d'une compensation intégrale mais Jean Paul Carteret attend de voir. Le président de l'association des communes rurales de Haute Saone s'étonne des différences de dotation . Un urbain vaut le double d'un rural en matière de dotations. Jean Paul Carteret s'appuie sur son expérience d'élu : "Je suis le maire de Lavoncourt, dans mon village le produit des taxes d'habitation est de 18 000 euros, si on enlève 80% il ne restera plus grand chose. " Toutes ces diminutions se feront au détriment des investissements. "A force ca fait beaucoup" dit Jean Paul Carteret. Le président des communes rurales de haute saone regrette également de ne pas avoir été concerté par exemple sur la suppression des emplois aidés alors qu'Emmanuel macron s'y était engagé. Il portera ce jeudi les doléances des petites communes à la préfète de Haute Saone