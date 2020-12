La petite commune d'Oussoy en Gatinais perd son maire, élu en juin dernier

André Leboeuf, le maire d'Oussoy en Gâtinais, est décédé ce mardi 8 décembre à l'hôpital de Montargis. Il s'y trouvait depuis plus d'un mois, touché par le Covid 19. Conseiller municipal puis adjoint dans la commune depuis 2001, il venait d'être élu maire en juin 2020.

Albert Février, le président de la communauté de communes "Canaux et Forêts" en Gâtinais dont fait partie la commune d'Oussoy, ne cache pas son chagrin : "nous sommes tous très choqués. Il était encore avec nous le 3 novembre dernier, pour une réunion des maires, il était juste à côté de moi, il allait bien. Et puis en quelques jours son état s'est dégradé, il a dû être hospitalisé".

Son état s'était dégradé en quelques jours

En effet, André Leboeuf avait contracté le Covid 19. Sa maladie avait d'ailleurs entraîné le placement à l'isolement de tous les élus présents à cette réunion du 3 novembre, et un dépistage obligatoire. Aucun, sur les 18 présents, n'avait été testé positif. Le maire d'Oussoy avait dû être hospitalisé quelques jours plus tard à Montargis, et placé en réanimation.

Les obsèques d'André Leboeuf auront lieu ce vendredi 11 décembre à 14h30 à l'église de Villemandeur. Dans des conditions sanitaires strictes, comme l'imposent les règles du confinement. Les messages de soutien peuvent être adressés à la mairie d'Oussoy en Gâtinais, qui transmettra à la famille.