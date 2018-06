La petite fête de l'huma depuis plus de 50 ans. Lézan-la Fête effrontée du parti communiste gardois tout ce week-end. Des concerts, dont Massilia Sound Suystèm ce samedi mais aussi un lieu d'échanges et de débats.

Lézan, France

Lézan-la fête Effrontée, se poursuit jusqu'à ce dimanche dans le Gard. C'est la petite fête de l'huma Gardoise et depuis plus de 50 ans. La fête des communistes et de ses sympathisants. Débat, restauration, animations, ateliers populaires et aussi concerts notamment ce samedi soir avec Massilia Sound Systèm. Lézan-la fête Effrontée se veut un grand espace de liberté de fraternité et de vivre ensemble. L'an passé plus de 1.500 personnes s'y étaient rendues.

Petite, mais il ne faut pas minimiser le poids de Lèzan

Des débats pour une transformation de la société. Par exemple, ce samedi après-midi, un débat sur la Paix avec Michel Dolot Membre du Bureau national du mouvement pour la paix et Mélanie Tsagouris responsable de la commission paix et désarmement du PCF. On parlera aussi ce dimanche élections européennes avec le chef de file des communistes, Ian Brossard.

16h30 – Atelier d’éducation populaire

Vincent Bougé, secrétaire départemental PCF Gard. Copier