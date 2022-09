La piscine Ingréo de Montauban rouvre ses portes lundi, annonce la maire

Brigitte Barèges l'annonce elle-même, devançant les questions des journalistes : la piscine Ingréo va rouvrir et dès lundi 12 septembre. La maire de Montauban (Tarn-et-Garonne) compte reprendre en main la gestion du complexe aquatique et mettre fin à la délégation de service publique. Jusqu'à présent, le groupe Vert Marine en était le gestionnaire.

Mais le 5 septembre dernier, Vert Marine a fermé les portes de l'établissement, comme une trentaines de piscines. Le groupe explique subir la hausse des prix de l'énergie et ne pas vouloir répercuter l'explosion des factures sur les entrées.

"Irresponsable", selon la déclaration de la maire de Montauban. La municipalité a donc décidé d'agir, en notifiant par huissier à Vert Marine, l'usage des articles 38 et 39 du contrat de délégation : ils stipulent qu'en cas de faute grave, la mairie peut reprendre en régie provisoire l'exploitation de la piscine, en réquisitionnant le personnel.

Vert Marine a fait de "l'obstruction" selon la maire

Depuis, Vert Marine tentait de freiner la reprise en main par la ville, toujours selon Brigitte Barèges. La maire de Montauban le promet : la piscine sera de nouveau ouverte au public lundi, malgré quelques verrous administratifs et juridiques qu'ils restent pourtant à lever d'ici là.

"On prend acte d'une rupture qu'ils nous ont imposés"

Notamment, la négociation entre Vert Marine et la mairie de la fin des contrats des 31 salariés d'Ingréo reste "en cours". "Mais à priori on s'achemine vers une rupture du contrat pure et simple de la délégation de service public et on reprend tout directement en régie", assure Brigitte Barèges. Ce qui signifie que les recettes, les charges et le personnel basculeraient donc dans une gestion municipale.