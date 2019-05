La Pitié-Salpêtrière : Raphaël Glucksmann demande que Christophe Castaner soit auditionné

Dordogne, France

Raphaël Glucksmann était l'invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin, à l'occasion de son déplacement de campagne en Dordogne. Le tête de liste Place publique/ PS vient parler aides européennes et PAC en visitant le centre international d'art pariétal Lascaux 4 à Montignac et en se rendant chez un fraisiculteur.

Dès ce vendredi matin, il est revenu sur l'intrusion de manifestants à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, lors des manifestations du 1er-Mai, mercredi.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait immédiatement parlé d'une attaque. Mais depuis, des vidéos, notamment prises par le personnel soignant, semblent montrer une tentative de repli de manifestants paniqués.

Alors pour Raphaël Glucksmann, le ministre est allé un peu vite en besogne : "Cela devient même un peu gênant... Il va falloir à nouveau l'auditionner pour comprendre ce qu'il a voulu faire et dire. C'est un problème récurrent avec ce ministre cela fait des mois que l'on a du mal à comprendre ce qu'il fait. Et la stratégie qui est la sienne. On nous avait promis la compétence à tous les postes et le moins que l'on puisse dire c'est qu'au ministère de l'Intérieur, la compétence n'est pas là" dit le tête de liste.