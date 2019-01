La place de l'Arquebuse va être rénovée annonce le maire d'Auxerre

Auxerre, France

C'est l'une des places emblématiques d'Auxerre qui va être rénovée : la place de l'Arquebuse à quelques mètres du cinéma CGR et de la porte du Temple qui mène en centre-ville. En 2013, le maire Guy Férez avait dû renoncer à la construction d'un complexe hotelier avec des boutiques sur cette place, suite à une levée de boucliers des commerçants et des auxerrois. Six ans plus tard, voilà donc un nouveau projet.

La construction d'une halle fermée, comme un clin d’œil au marché couvert qui existait sur la place des Cordeliers jusqu'au début des années 70. Selon Guy Férez, "la difficulté de ce marché aujourd'hui est qu'il est enterré, on ne le voit pas et il n'est pas sur le trajet pour se rendre en ville. Ma volonté est donc de faire en sorte que le marché soit un équipement bien visible qui s'inscrit dans le paysage de la ville".

Une modernisation qui n'a donc rien à voir, assure Guy Ferez, avec le projet qui a été retiré en 2013 et qui faisait la part belle au privé. Là, il est bien question de redessiner l'esplanade et le parking, mais rien n'est arrêté pour le moment. Le coût du chantier est estimé entre 4 à 5 millions d'euros. Les travaux pourraient commencer l'an prochain au plus tard. Alors bien sûr, d'ici là, il va y avoir des élections municipales. Et si vous comptez le projet de la place de l'Arquebuse, le projet de réaménagement de la place des Cordeliers, du port d'Auxerre, de la place de l'abbaye St-Germain, cela pourrait ressembler à un programme électoral. Réponse de Guy Férez : "c'est peut-être aussi mon testament politique".

Le maire d'Auxerre promet également que d'ici la fin de l’année 2020, tous les auxerrois auront accès à la fibre.