Emission spéciale Grand débat France Bleu - France 3 : quelle place pour les services publics en Centre-Val de Loire ?

Quelle place pour les services publics dans le Grand débat national ? C'est le thème de l'émission spéciale que vous proposent ce week-end France Bleu et France 3 en Centre-Val de Loire. Santé, transports mais aussi éducation, nos invités font un état des lieux et évoquent les perspectives.

Dans le cadre du Grand débat national France Bleu et France 3 vous proposent une émission spéciale consacrée à la place des services publics en Centre-Val de Loire. Autour de la table pour débattre de la transformation et de la disparation des services publics dans la Région, plusieurs invités :

Christophe Villemain, maire de Mosnes (822 habitants) en Indre-et-Loire,

Isabelle Baudouin, élue CGT à la Poste dans le Loiret

Loïc Vaillant, président du Comité de développement Tours Loire Métropole

Éric Chevée, président du Ceser Centre-Val de Loire (Conseil économique social et environnemental régional)

L'émission spéciale en intégralité

Un service public, qu'est ce que c'est ?

La suppression ou la transformation des services publics c'est une des questions récurrentes du grand débat lancé en janvier. Les citoyens réclament plus de proximité, de simplicité, notamment dans les zones rurales où les problématiques liées aux transports ou à la santé sont cruciales. Mais au-delà, la question est aussi de définir ce qu'est un service public et quels sont les besoins. Pour Christophe Villemain, maire de Mosnes, "il y a plusieurs services publics, les services publics qui devraient être réellement des services publics tel que le transport, et puis il y a aussi les services publics qui ne le sont pas réellement, moi par exemple j'ai rouvert dans ma commune des commerces, un salon de coiffure, l'épicerie, le bar. Parce que d'une part c'est du lien social et puis ça permet vraiment de rendre service au public."

De son côté, Loïc Vaillant, le président du Comité de développement Tours Loire Métropole, estime qu'il faut faire preuve d'imagination pour renouveler les services publics et mieux les adapter aux besoins des usagers. "Il faut inventer quelque chose de nouveau mais ça, ça doit partir non pas des normes, des règlements comme on a tendance à le faire en France, mais des usagers, et je dirais des usagers au sens potentiel, c'est à dire des non usagers (...) Et ça ça peut se faire avec quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en France, c'est faire de l'expérimentation à partir d'une réflexion collective."

Sur le plateau de l'émission spéciale France Bleu - France 3 en Centre-Val de Loire. © Radio France - Philippe Magnier

Plus de temps pour accéder aux services publics en Centre-Val de Loire

Dans la Région, les difficultés en matière d'accès aux services publics sont particulièrement marquées. Le Centre-Val de Loire couvre une superficie très importante mais n'est que peu peuplée en comparaison des autres régions, cela signifie que les habitants mettent beaucoup plus de temps que leurs voisins pou accéder aux services publics, deux à trois fois plus de temps selon Éric Chevée , le président du Ceser.

Une des solution avancée pour cette contrainte importante c'est la numérisation des services publics et la possibilité d'utiliser internet pour pallier à l'éloignement physique. Mais ce n'est pas la panacée pour Isabelle Baudouin, élue CGT "on peut faire beaucoup de choses par internet, maintenant est-ce que c'est la société que l'on veut se construire de tout dématérialiser, de supprimer le lien humain, de supprimer le lien social ?"

La santé, un service public ?

Au cœur du débat sur les services publics en centre-Val de Loire, la santé avec la question du manque de médecins et surtout l'exemple de la fermeture de la maternité du Blanc il y a huit mois. Les habitants mais aussi les élus n'ont cessé de se mobiliser pour empêcher cette décision de l'Agence régionale d’hospitalisation, sans succès. Pour Claire Moreau, du collectif "C'est pas demain la veille" qui a défendu la maternité du Blanc, ce choix va avoir des conséquences sur l'activité de l'hôpital et accentuer encore les difficultés de soins ; "suite à cela, la chirurgie a fermé. Sans la maternité, comment l’hôpital peut continuer à tenir ? Nous avons besoin de chirurgie et d'urgences ici au Blanc."

Le collectif "C'est pas demain la veille" s'est mobilisé pour participer au Grand débat mais ne place que peu d'espoir dans cette consultation après des mois de propositions et de négociations. "Nous avions demandé à ce que nous soyons un site d'expérimentation pour les espaces ruraux, et on nous a dit que non, en fait qu'il n'y aurait plus de maternité et puis c'est tout. On en trouve pas d’autre solution" souligne Claire Moreau.

