La place du 11 novembre de Laval commence sa transformation le 11 février

Lundi prochain à Laval, les platanes malades et dangereux du quai Gambetta seront abattus. C'est la première phase de transformation de la place du 11 novembre juste à côté qui sera piétonisée avec l'arrivée d'un bâtiment commercial.

Dans quelques années, sur cette place du 11-Novembre, il n'y aura plus de voitures en surface mais peut-être sous terre !

Laval, France

Dans quelques mois, la place du 11 novembre de Laval va se transformer. Piétonisation et bâtiment commercial sont prévus à la place du square Foch. La mairie vient d'ailleurs de recevoir plusieurs candidatures d'entreprises pour la construction et l'architecture du bâtiment commercial. Elle retiendra plusieurs d'entre elles au mois de septembre.

Plus de platanes la semaine prochaine

Le 11 février, les platanes, malades de l'alignement historique du quai Gambetta seront abattus. Un soulagement pour Damien Macaluso, conseiller municipal en charge du développement durable et des espaces verts, puisqu'en 2014 l'Office National des Forêts les avait jugé à risques compte tenu de leur état. Il sera toujours possible de garer sa voiture sur le parking payant mais l'entrée se fera uniquement du côté du pont de l'Europe. Après l'abattage de ces arbres, la municipalité installera des bacs avec des arbustes. Une solution temporaire avant de replanter des arbres dans l'alignement historique du quai Gambetta.

"On va essayer d'amener un peu d'esthétique" Copier

Des vestiges archéologiques

À deux pas d'ici : la place du 11 novembre sera totalement transformée. Un bâtiment commercial se dressera à la place du square Foch et la la place sera piétonisée. La mairie de Laval vient d'ailleurs de recevoir plusieurs candidatures d'entreprises pour la construction et l'architecture du bâtiment commercial. Elle retiendra plusieurs d'entre elles au mois de septembre. Ces entreprises devront prendre en compte les volontés des habitants, compilée dans une annexe citoyenne de 40 pages, élaborée lors des nombreuses réunions publiques en 2018. En mars un diagnostic archéologique sera réalisé par la ville de Laval avec une quinzaine de tranchées creusées, et subventionné par l'État à hauteur de 82.500€. Il y a de forte chance de retrouver des vestiges d'après Samuel Cholet, le responsable archéologie à la ville de Laval.

"Une chapelle (...) une poissonerie (...) le premier hôtel de ville" Copier