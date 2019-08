La PMA pour toutes, une mesure "d'égalité républicaine" pour le député mosellan Brahim Hammouche

Moselle, France

Les 72 élus de la commission spéciale du projet de loi de bioéthique ont déjà fait leur rentrée, à l'Assemblée nationale. Ils planchent déjà sur le texte qui prévoit d'élargir la procréation médicalement assistée, la fameuse PMA, qui pourrait être ouverte à toutes les femmes, homosexuelles ou hétérosexuelles, en couple ou célibataires. Le député de la 8ème circonscription de Moselle - et médecin psychiatre - Brahim Hammouche fait partie de cette commission.

Brahim Hammouche, invité de France Bleu Lorraine Copier

Et il est favorable à cet élargissement : "cela fait partie aujourd'hui des demandes sociétales, et de l'adaptation de nos lois aux différents types de familles que nous pouvons rencontrer, qu'elles soit hétéroparentales, homoparentales ou monoparentales." C'est pour lui une mesure "d'égalité républicaine" : "il s'agit d'éviter le départ en Espagne ou en Belgique - où la PMA pour toutes est déjà en vigueur, ndlr - avec une nette inégalité liée aux revenus et aux moyens".

Des "parcours de combattantes"

Il s'agit aussi d'en finir avec de graves difficultés, même pour celles qui tentent l'aventure à l'étranger, explique Brahim Hammouche : "Nous avons auditionné à huis-clos un certain nombre de femmes, ce sont des parcours de combattantes. Nous devons répondre à cette vraie souffrance."

C'est important d'entendre tout le monde"

Mais les députés n'ont pas uniquement recueilli des témoignages. Ils ont également auditionné des pro et des anti-PMA (notamment la Manif pour tous), des médecins, le président du conseil consultatif national d'éthique, et même, ce jeudi, les représentants des religions ainsi que ceux des Francs-maçons. Logique, pour Brahim Hammouche : "ce sont les grandes institutions philosophiques et spirituelles de notre pays. Tout ces courants ont des choses à nous dire et c'est important d'entendre tout le monde."

Nous allons, d'un point de vue juridique, permettre de sécuriser la filiation."

Parmi les grandes questions soulevées dans le débat, celle de la filiation. Pour Brahim Hammouche, il faut en finir avec l'anonymat du don : "nous proposons un accès, à partir de 18 ans, aux origines. Il s'agit également de pouvoir connaître des données liées à la prévention et au conseil génétique. Il y a des maladies qui peuvent être transmissibles, par exemple. Nous allons, d'un point de vue juridique, permettre de sécuriser cette filiation."